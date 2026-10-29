Người chăn nuôi đang chịu thua lỗ nặng khi giá lợn hơi giảm không thấy đáy, chỉ còn 40.000-46.000 đồng/kg, trong khi tại siêu thị giá thịt lợn vẫn khá cao, có loại lên tới 280.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi giảm sâu, người tiêu dùng vẫn phải mua giá đắt

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 28/10, anh Trần Thảo - chủ một trang trại chăn nuôi ở xã Bảo Thắng (Lào Cai) nói: “Giá lợn hơi hôm nay đã ngừng giảm, giữ ở mức 42.000-44.000 đồng/kg. Hy vọng đây là giá đáy”.

Anh Thảo cho biết, với mức giá hiện tại, ngay cả những trang trại chăn nuôi chủ động được con giống cũng lỗ khoảng 800.000 đồng khi xuất bán một con lợn thịt trọng lượng 120-130kg.

Đây là mức lỗ anh tính toán dựa trên các chỉ số chăn nuôi đạt hiệu quả tốt, giá thành sản xuất từ 49.000-50.000 đồng/kg lợn hơi. Còn với những hộ dân chăn nuôi có tỷ lệ thất thoát cao, cộng với việc phải mua con giống còn lỗ nặng hơn.

“Năm nay chăn nuôi khó khăn, giá lợn hơi có xu hướng giảm sâu, trong khi giá cám từ đầu năm đến nay đã tăng 3.000 đồng/kg, dự kiến từ nay đến cuối năm còn tăng thêm 2-3 đợt nữa”, anh nói.

Bình thường, quy mô nuôi ở trang trại của anh luôn duy trì khoảng 1.000 con lợn, nhưng dịp này sau khi xuất bán, anh Thảo tạm thời “treo chuồng”.

Giá lợn hơi giảm sâu. Ảnh: Dabaco

Chị Nguyễn Thị Hương, đầu mối thu mua lợn thương phẩm tại xã Lập Thạch (Phú Thọ), cho biết hơn một tuần nay, giá lợn hơi giảm khá sâu. Ngày 28/10, giá lợn hơi loại ngon, nhiều nạc chỉ 46.000 đồng/kg. Còn với loại lợn nhiều mỡ, quá trọng lượng thì giá chỉ còn 40.000 đồng/kg.

Theo chị, sức tiêu thụ không tăng trong khi nguồn cung lại dồi dào, lợn quá trọng lượng nhiều nên người nuôi buộc phải bán giá thấp để cắt lỗ.

Hiện giá lợn hơi trung bình phổ biến ở mức 44.000-48.000 đồng/kg, tùy nơi. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Trái ngược với giá lợn hơi xuất chuồng, tại chợ và siêu thị ở Hà Nội, thịt lợn vẫn có giá bán khá cao. Đơn cử, tại một số hệ thống siêu thị lớn, thịt đùi lợn có giá 138.000 đồng/kg, thịt nạc xay giá 140.000 đồng/kg, chân giò rút xương có giá 174.000 đồng/kg, thịt ba chỉ gần 200.000 đồng/kg.

Sườn thăn là mặt hàng có giá cao nhất, được một hệ thống siêu thị niêm yết ở mức 280.000 đồng/kg.

Tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), thịt ba chỉ, sườn lợn và nạc thăn đều có giá 150.000 đồng/kg; mông sấn 100.000 đồng/kg, thịt chân giò, nạc mông và nạc vai giá dao động từ 120.000-130.000 đồng/kg...

"Dịp này giá đã giảm khoảng 10.000-15.000 đồng/kg do giá lợn hơi xuất chuồng giảm", một tiểu thương tại chợ Đại Từ cho hay, nhưng theo chị sức tiêu thụ mặt hàng này vẫn khá yếu.

Thịt lợn ngoài chợ và siêu thị vẫn neo mức giá cao. Ảnh: TA

Khâu trung gian, bán lẻ 'sáng giao, chiều thu tiền' hưởng lợi lớn

Trao đổi với VietNamNet, giám đốc một doanh nghiệp chăn nuôi quy mô hơn 300.000 con lợn thương phẩm thừa nhận, giá lợn hơi liên tục đi xuống khoảng 2 tháng gần đây. Nguyên nhân do tâm lý e ngại của người tiêu dùng trước thông tin về chất cấm, dịch tả lợn châu Phi và thịt nhập khẩu giá siêu rẻ.

Riêng thịt nhập khẩu, dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhu cầu thị trường, chưa đủ để tạo ra biến động lớn về cung - cầu, song giá rất rẻ đã tạo tâm lý so sánh trên thị trường, vị này nhận xét.

Về nguồn cung, việc siết chặt các quy định về môi trường, chất cấm và kiểm soát dịch bệnh khiến một số cơ sở chăn nuôi không đủ điều kiện phải ngừng hoạt động, bán tháo đàn.

Theo ông, nhóm hộ chuyên nuôi gột, mua lợn khoảng 110kg về nuôi tiếp lên 140-150kg cũng giảm hoặc ngừng vào đàn. Trước đây, nhóm này góp phần điều tiết nguồn cung khi giữ lợn thêm 15-20 ngày mới xuất bán. Nay hoạt động nuôi gột thu hẹp, lượng lợn từ các trang trại và lợn nuôi gột cùng được đưa ra thị trường, tạo thêm áp lực giảm giá.

Giá lợn hơi giảm cũng khiến người chăn nuôi hạn chế tái đàn, làm sức tiêu thụ lợn giống đi xuống. Trước áp lực quá tải chuồng nuôi, các đơn vị cung cấp lợn giống buộc phải chuyển sang nuôi thịt và xuất bán sớm để giải phóng diện tích. Một số trang trại cũng chủ động xuất chuồng sớm do lo ngại nguy cơ dịch bệnh, khiến nguồn cung thịt lợn tăng trong thời gian ngắn.

Vị giám đốc doanh nghiệp cho hay, giá lợn hơi hồi đầu tháng 9 vẫn ở mức 59.000-60.000 đồng/kg. Đến nay, doanh nghiệp chỉ bán được với giá 46.000-47.000 đồng/kg tại miền Bắc và 50.000-51.000 đồng/kg tại miền Nam.

Điều đáng nói, giá lợn hơi giảm sâu trong bối cảnh chi phí thức ăn chăn nuôi và các đầu vào khác tăng mạnh khiến người nuôi chịu sức ép lớn. So với cùng mức giá lợn hơi của năm trước, giá thành sản xuất năm nay đã tăng thêm khoảng 4.000-5.000 đồng/kg. Vì vậy, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khó tránh thua lỗ nặng, còn những đơn vị kiểm soát tốt chi phí cũng bị thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận.

Ngoài ra, một bất cập khác hiện nay là giá lợn hơi tại chuồng giảm mạnh nhưng giá thịt bán lẻ ở chợ truyền thống và siêu thị chưa giảm tương ứng.

“Lâu nay, khâu trung gian và bán lẻ không trực tiếp gánh rủi ro sản xuất, chỉ ‘sáng giao, chiều thu tiền’ lại hưởng lợi lớn nhất trong chuỗi giá trị chăn nuôi. Trong khi người nuôi phải chịu chi phí đầu vào và biến động giá, nhiều giai đoạn gánh lỗ nặng”, vị này chỉ rõ.

Để khắc phục tình trạng trên, vị giám đốc cho rằng cơ quan quản lý cần công khai cơ cấu giá từ lợn hơi xuất chuồng đến các loại thịt thành phẩm, giúp người tiêu dùng có căn cứ tham chiếu và tăng tính minh bạch trên thị trường.

Đồng thời, cần làm rõ các khoản chi phí tuân thủ như kiểm dịch, phí vào chợ... bởi chi phí thực tế mà người chăn nuôi và thương lái phải trả được cho là cao hơn mức quy định, làm tăng chi phí trung gian một cách bất hợp lý.

Khi giá thịt bán lẻ giảm phù hợp với diễn biến giá lợn hơi, sức mua có thể được cải thiện, qua đó hỗ trợ thị trường phục hồi.