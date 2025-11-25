Theo Báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả 2025 (Global Collections Report 2025) vừa được CISAC công bố, Việt Nam lần đầu tiên lọt Top 10 quốc gia có doanh thu từ nhạc số cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả 2025 của CISAC cung cấp bảng xếp hạng doanh thu quyền tác giả toàn cầu và Việt Nam đứng ở vị trí thứ 47/50 thị trường có doanh thu quyền tác giả âm nhạc cao nhất, với tổng thu 14 triệu euro (420 tỷ đồng) và mức tăng trưởng 12,7% so với năm 2024, mức tăng đáng chú ý của một thị trường đang phát triển, đặc biệt khi doanh thu âm nhạc số chiếm tới 86,6%.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV

Bên cạnh mở rộng hợp tác quốc tế, VCPMC hiện đã ký kết, trao đổi tác quyền với nhiều thành viên CISAC, giúp tác phẩm Việt Nam được thu tiền bản quyền tại nhiều quốc gia và ngược lại. Đơn vị cũng tham gia đào tạo và chia sẻ dữ liệu cùng nhóm ASEAN Caucus, được đánh giá là một trong những CMO năng động tại Đông Nam Á.

Tính đến ngày 18/11/2025, VCPMC đã tiếp nhận thêm 734 tác giả mới, nâng tổng số thành viên lên 7.072 người. Riêng quý III/2025, VCPMC đã chi trả 108,19 tỷ đồng tiền nhuận bút cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả.