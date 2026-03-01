Trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24, Ngày thơ Hà Nội đã chính thức diễn ra sáng 1/3 với chủ đề Vươn mình ra biển lớn, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu khai mạc Ngày thơ Hà Nội.

Theo nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, trong khát vọng vươn mình ra biển lớn của thời đại, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và sáng tạo đang chuyển mình mạnh mẽ, luôn đi trước, tiên phong dẫn đường.

Điểm khác biệt lớn nhất của Ngày thơ Hà Nội năm nay là hình thức thể hiện. Những năm trước, các tác giả thường tự lên sân khấu đọc thơ của mình nhưng năm nay BTC quyết định phối hợp thơ với âm nhạc, nghệ thuật chèo và diễn xướng.

Phát biểu tại sự kiện, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh: Ngày Thơ Việt Nam, khởi nguồn từ cảm hứng bài thơ Nguyên tiêu (1948) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 2003, đến nay đã trải qua 24 mùa thi ca và trở thành ngày hội văn hóa toàn quốc.

Theo ông, trong bối cảnh xã hội hiện đại và kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ, văn chương, thơ ca và âm nhạc vẫn giữ vai trò thiết yếu trong đời sống tinh thần. Ngày thơ không chỉ tôn vinh các giá trị thi ca, tri ân các thế hệ nhà thơ mà còn là diễn đàn giới thiệu sáng tác mới, đặc biệt của các cây bút trẻ, đồng thời kết nối công chúng với nghệ thuật, đưa thơ ca đến gần hơn với đời sống.

Ngày thơ Hà Nội năm nay cũng khẳng định vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô. Thông qua sự kiện, giới văn nghệ sĩ tiếp tục hưởng ứng Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Hà Nội đã đánh trống khai hội, chính thức mở màn Ngày thơ Hà Nội 2026.

Ngày Thơ Hà Nội 2026 gồm 3 phần: Áng thơ Nguyên tiêu, Tình yêu biển đảo, Cảm thức xuân Hà Nội, đưa khán giả đến với những tác phẩm thơ ấn tượng của các nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Việt Chiến, Trần Anh Thái, Phùng Văn Khai, Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ, Mai Nam Thắng, Chu Thu Phương… bằng nhiều hình thức.

Nghệ sĩ Quốc Phòng ngâm bài thơ "Dấu chân trên cát" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Mở đầu Ngày thơ Hà Nội là không khí rộn ràng của ca khúc Mùa xuân gọi do các ca sĩ, nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân và nhóm múa FKYM thể hiện. Tiếp đó, bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Dấu chân trên cát của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được trình diễn trang trọng, sâu lắng qua giọng ngâm của NSƯT Quốc Phòng - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Bài thơ Mơ về Hà Nội của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến được các nhạc sĩ Đức Trịnh, Quỳnh Hợp phổ nhạc, qua tiếng hát Ngọc Anh cùng các nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, tạo xúc cảm mạnh mẽ về tình yêu biển đảo và niềm tự hào dân tộc.

Khép lại chương trình là ca khúc Hà Nội kỷ nguyên mới do nhạc sĩ Đức Tân sáng tác riêng cho Ngày thơ Hà Nội, mang âm hưởng hào sảng, khơi dậy khát vọng hội nhập và phát triển.

Bên cạnh đó, NSND Tố Uyên và nghệ sĩ Thanh Liêm ngâm thơ của các tác giả Trần Anh Thái, Phùng Văn Khai, Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ. Các nhà thơ Mai Nam Thắng, Phạm Vân Anh, Đoàn Mạnh Phương, Bình Nguyên Trang, Chu Thu Phương… trực tiếp trình bày sáng tác mới về biển đảo, mùa xuân và Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Sau chương trình khai mạc, hoạt động đọc thơ và trình diễn thơ tiếp tục diễn ra trên sân khấu lớn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thu hút đông đảo công chúng yêu thơ. Tại sân Thái học, 10 quán thơ của các câu lạc bộ trực thuộc Hội Nhà văn Hà Nội được trưng bày sinh động, trở thành điểm hẹn giao lưu của văn nghệ sĩ và du khách.

Hưởng ứng sự kiện, Hội Nhiếp ảnh Hà Nội và Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức trưng bày nhiều tác phẩm đặc sắc về Hà Nội, mùa xuân và quê hương đất nước. Các cuộc thi trình diễn thơ của hội viên Hội Nhà văn Hà Nội và thi trưng bày quán thơ của các đơn vị báo chí trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội cũng tạo nên không khí sôi nổi, giàu tính tương tác.