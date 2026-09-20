Vợ chồng tôi kết hôn đã 11 năm. Nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ nên hai đứa cũng có nhà riêng ở thành phố, không cần phải đi thuê trọ. Thu nhập của tôi khoảng 30 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, tôi trích ra 15 triệu đưa vợ lo tiền ăn, điện nước và các khoản phí sinh hoạt khác.

Tiền học chính của hai con và các khoản lớn tôi vẫn đóng riêng. Sau khi trừ hết chi phí, tôi chỉ giữ lại cho mình 5-6 triệu đồng tiêu vặt, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. Còn lương của vợ khoảng 10 triệu đồng tôi cũng không để ý đến.

Quả thật tôi chưa làm ra nhiều tiền bằng người khác, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức cho gia đình. Nếu biết tính toán, vợ tôi hoàn toàn có thể xoay xở thoải mái, thậm chí còn dư.

Thế nhưng vài tháng gần đây, cứ đến tuần cuối cùng là vợ lại than hết tiền. Khi thì cô ấy nói thực phẩm tăng giá, lúc lại bảo phát sinh tiền thuốc, tiền mua đồ cho con hoặc hiếu hỉ. Có tháng, tôi phải đưa thêm 2-3 triệu đồng.

Tôi từng góp ý rằng vợ nên ghi chép lại chi tiêu nhưng cô ấy không làm. Mỗi lần tôi hỏi tiền đi đâu hết, vợ đều tỏ ra khó chịu, nói tôi không trực tiếp đi chợ nên không biết thứ gì cũng đắt.

Cuối tuần trước, khi mang túi rác đi đổ, tôi nhìn thấy một tờ hóa đơn siêu thị bị vò nát. Tính tò mò khiến tôi nhặt lên xem. Tổng số tiền lên đến gần 3 triệu đồng, trong đó có hai hộp sữa dành cho người cao tuổi, bánh ít đường, dầu gội thảo dược, thuốc bổ xương khớp và một chiếc chăn mỏng. Ngoài ra còn có hoa quả nhập khẩu, nước ngọt, bánh quy, xúc xích cùng vài món đồ ăn vặt.

Đọc tờ hoá đơn bị vò nát, tôi mới biết lý do tại sao vợ mình thường xuyên kêu hết tiền. Ảnh minh hoạ

Tôi kiểm tra tủ lạnh và các ngăn chứa đồ nhưng không thấy sữa, dầu gội, thuốc bổ... đâu. Tôi cũng nhớ rõ mình chưa từng được ăn những loại hoa quả có trong hoá đơn đó. Sau khi tôi hỏi, vợ mới thú nhận đã mang tất cả về cho mẹ đẻ.

Vợ tôi nói dạo gần đây, bà thường đau lưng, mất ngủ, nhưng vì ngại con cháu nên ít mở lời. Hôm đi siêu thị vừa rồi, cô ấy thấy các sản phẩm giảm giá nên tranh thủ mua gửi về. Mấy tháng trước cũng phát sinh thêm tiền là vì thế.

Tôi không phản đối chuyện vợ quan tâm bố mẹ. Điều làm tôi giận là cô ấy dùng tiền sinh hoạt chung mà không bàn bạc với chồng. Vợ tôi giải thích lương cô ấy chỉ khoảng 10 triệu, vừa đủ đóng tiền học thêm cho con, chi tiêu cá nhân và những khoản lặt vặt khác.

Nghe thế, tôi thật sự không hài lòng, đề nghị vợ từ nay tiêu bất cứ khoản nào cho nhà ngoại đều phải nói trước. Bởi nếu mỗi tháng đều tự ý mua vài triệu đồng, số tiền tôi đưa có nhiều đến đâu cũng không đủ được.

Vợ tôi lập tức nổi giận, kể nhiều năm qua cô ấy mua thuốc, quà cáp cho bố mẹ tôi thì sao? Nhưng rõ ràng mỗi lần về quê nội, tôi không hề ép buộc vợ phải mua quà. Còn nhà ngoại có cả anh trai, chị gái của vợ, không đến lượt cô ấy lo.

Nghe đến đó, vợ bật khóc nói tôi ích kỷ. Suốt 11 năm làm dâu, cô ấy chưa bao giờ phân biệt tiền nào dành cho nội, tiền nào dành cho ngoại. Nhưng chính vì cô ấy không biết rạch ròi nên gia đình mới thường xuyên thiếu tiền. Sau đó, cô ấy lặng lẽ cộng lại số tiền từng mua đồ cho bố mẹ vợ trong hoá đơn rồi chuyển khoản lại tôi.

Đến tối hôm qua, vợ tôi đặt một cuốn sổ lên bàn, ghi lại toàn bộ tiền sinh hoạt tháng này. Cô ấy đề nghị từ tháng sau tôi tự đi chợ, đóng tiền điện nước và lo mọi nhu cầu trong nhà để biết 15 triệu đồng tôi đưa liệu có đủ lo cho cuộc sống đắt đỏ ở thành phố hay không. Còn nếu tôi tiếp tục yêu cầu phải xin phép mới được mua sữa biếu mẹ vợ thì cô ấy muốn ly hôn.

Tôi nghe mà thực sự thất vọng. Tôi làm lụng, đưa tiền đầy đủ và chỉ yêu cầu vợ minh bạch, vậy mà cô ấy biến tôi thành người chồng nhỏ nhen. Tôi muốn trân trọng từng đồng tiền kiếm được, như vậy có gì là sai?

Bạn đọc Quang Anh