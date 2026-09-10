Tôi năm nay 40 tuổi, làm ngân hàng ở Hà Nội, thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng. Vợ tôi 37 tuổi, làm nhân viên kinh doanh, thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Chúng tôi có hai con - một trai, một gái, khỏe mạnh và đáng yêu.

Tôi vẫn nghĩ cuộc sống gia đình khá ổn. Vợ chồng có căn chung cư 75m², 2 chiếc ô tô, sổ tiết kiệm vài trăm triệu đồng. Các con được học hành đầy đủ, mỗi năm cả nhà đi du lịch xa 1-2 chuyến.

Căn nhà hiện tại là thành quả của hơn 10 năm chúng tôi tích góp. Ngày mới kết hôn, tiền của hai vợ chồng cộng với sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên chỉ đủ mua một căn khoảng 50m², ở xa trung tâm. Sau nhiều năm làm việc, trả nợ và dành dụm, chúng tôi mới đổi được sang căn 75m². Hai chiếc ô tô cũng lần lượt được mua bằng tiền vay ngân hàng rồi trả góp dần.

Tôi không nghĩ mình giàu, nhưng tôi thấy bản thân chăm chỉ, trách nhiệm, không ngừng cố gắng vì gia đình. Tiền lương, thưởng tôi đều mang về cho vợ. Chỉ có điều, tôi không phải người có gan đầu tư tài chính hay bất động sản.

Thời gian gần đây, tôi nhiều lần nghe vợ nói vu vơ: "40 tuổi rồi mà anh chẳng có gì".

Cô ấy kể, chồng bạn thân bằng tuổi tôi nhưng đã có 2 căn hộ cho thuê, 3 miếng đất ngoại ô. "Anh H. làm ăn nhanh nhạy thật. Nhà mình ngoài căn chung cư này thì chẳng có tài sản gì lớn. Cả tháng chỉ trông chờ vào tiền lương", vợ tôi nói.

Một lần khác, vợ kể về đồng nghiệp có chồng hơn 40 tuổi giỏi đầu tư bất động sản và chứng khoán. "Chị ấy giờ đi làm cho vui thôi anh ạ, chứ tài khoản có tiền tỷ. Việc chính chị ấy quan tâm là cho con du học ở đâu, tìm mua đất, xây nhà ven biển để nghỉ hưu sớm. Mình cứ thế này thì chẳng có cơ hội nào nuôi con du học".

Sở hữu căn hộ 75m2 ở Hà Nội, lương 50 triệu/tháng, chồng bị vợ chê chẳng có gì. Ảnh minh hoạ

Đặc biệt, một lần vô tình nghe vợ nói chuyện với bạn, tôi mới biết cô ấy nghĩ tôi là người chồng yêu vợ, thương con nhưng thiếu chí tiến thủ, không có gan làm giàu. Cô ấy còn nói, gia đình cứ "dậm chân tại chỗ" như vậy cũng là một kiểu thất bại.

Tối hôm đó, tôi nằm mãi không ngủ. Tôi làm trong ngành ngân hàng nên đã gặp không ít bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng từng "phất lên như diều gặp gió" nhờ đầu tư chứng khoán, bất động sản nhưng sau đó lại "trắng tay", thậm chí ôm thêm đống nợ, gia đình ly tán.

Thực ra, tôi cũng từng có lúc thấy sốt ruột khi nhìn bạn bè cùng tuổi đã sở hữu đất đai, có nguồn thu nhập khác ngoài lương. Có người rủ tôi góp vốn làm ăn, có người giới thiệu một mảnh đất ngoại thành và nói chỉ cần mạnh dạn vay thêm là vài năm sau có thể sinh lời. Tôi đều từ chối vì nghĩ mình không đủ hiểu biết và không muốn biến khoản tiền dành dụm của gia đình thành một canh bạc.

Nhưng sau những lần nghe vợ so sánh, tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình đã quá thận trọng, đến mức bỏ lỡ những cơ hội có thể giúp gia đình tiến lên.

Tôi cũng nghĩ đến chuyện nhận thêm việc, nhưng rồi lại hình dung những buổi tối mình về nhà lúc nửa đêm, khi hai đứa trẻ đã ngủ say. Tôi sẽ chẳng có thời gian để dạy con học, đọc truyện cho con nghe, đồng hành con trong tuổi thơ.

Ở tuổi 40, tôi bắt đầu thấy hoang mang, không biết nên tiếp tục lựa chọn sự ổn định hay chấp nhận rủi ro để gia đình có nhiều tài sản hơn theo mong mỏi của vợ. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên, nếu ở hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ chọn thế nào?