Trong thông báo ngày 7/1, Meta cập nhật về các vấn đề kỹ thuật trên Facebook. “Meta đã ghi nhận một sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. Đội ngũ kỹ thuật đang ưu tiên xử lý và đến thời điểm hiện tại, một số tài khoản đã được khôi phục”, thông báo nêu.

Meta thông báo về sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số tài khoản Facebook tại Việt Nam. Ảnh: Du Lam

Liên quan đến việc thay đổi ảnh đại diện để “chống hack nick”, Meta khẳng định điều này không nằm trong các biện pháp bảo mật của Facebook.

Công ty của Mark Zuckerberg cho biết Facebook hiện tích hợp nhiều lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản người dùng. Đồng thời, khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư.

Trước đó, cộng đồng Facebooker Việt Nam lan truyền thông tin xóa ảnh đại diện Facebook để không bị mất nick. Sự việc càng thu hút sự quan tâm lớn sau khi một số fanpage lớn với hàng triệu người theo dõi được cho là đã “bay màu”.

Theo các chuyên gia, ảnh đại diện không phải điểm yếu để tấn công tài khoản mà phần lớn các vụ mất Facebook đến từ lừa đảo đăng nhập (phishing), cài phần mềm gián điệp, hoặc người dùng vô tình cung cấp mã xác thực hai lớp.

Chia sẻ với VietNamNet, chuyên gia Nguyễn Xuân của tổ chức Chống Lừa Đảo nhận định: “Xóa avatar không giúp tài khoản an toàn hơn mà còn khiến tài khoản Facebook trở thành ‘mồi ngon’ cho hacker”. Bà nêu một số tác hại khi xóa avatar như dễ bị Facebook đánh giá là nick ảo, bị hạn chế tính năng, bị hacker nhắm tới chiếm đoạt.

Trên trang hỗ trợ chính thức, Facebook đưa ra các biện pháp bảo vệ tài khoản, bao gồm tránh sử dụng mật khẩu cho nhiều dịch vụ, đặt mật khẩu khó đoán, tạo mã khóa, thiết lập xác thực hai bước, không chia sẻ thông tin đăng nhập, không chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ, không nhấp liên kết đáng ngờ hay cảnh giác với phần mềm độc hại, đăng xuất khi dùng chung máy tính với người khác.