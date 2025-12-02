Ngày 2/12, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp Đồn Biên phòng Tam Thanh và các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể đồi mồi dứa do người dân tự nguyện bàn giao.

Trước đó, trong lúc đánh bắt tại vùng biển khối phố Tỉnh Thủy, ông Nguyễn Cao Giới (38 tuổi, trú phường Quảng Phú) phát hiện một con rùa biển mắc vào lưới. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông đã báo cho cơ quan chức năng.

Đồi mồi dứa quý hiếm mắc vào lưới đánh cá của người dân. Ảnh: Q.P

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đồn Biên phòng Tam Thanh và Công an phường đã đến kiểm tra. Qua xác định ban đầu, cá thể này là đồi mồi dứa, nặng khoảng 17 kg, sức khỏe ổn định.

Các đơn vị đã lập biên bản theo quy định và phối hợp thả cá thể đồi mồi trở lại biển an toàn.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú khuyến cáo ngư dân khi phát hiện rùa biển hoặc các loài động vật hoang dã nguy cấp cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Cơ quan chức năng nhận bàn giao cá thể đồi mồi dứa quý hiếm từ ông Nguyễn Cao Giới. Ảnh: Q.P

Đồi mồi dứa là loài rùa biển thuộc họ Vích, phân bố ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này được xếp vào nhóm Nguy cấp theo IUCN và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.