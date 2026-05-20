Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng Ngãi (MB Quảng Ngãi) vừa thông tin chính thức về nội dung “trúng thưởng 80 tỷ đồng” từ Vietlott của một khách hàng.

Phía ngân hàng cho biết đã nhiều lần làm việc, trao đổi và giải thích rõ với khách hàng về việc tài khoản của khách hàng không ghi nhận khoản tiền thưởng 80 tỷ đồng.

Việc không chi trả thưởng cũng dựa theo văn bản phản hồi chính thức từ đối tác LuckyLott: không phát sinh vé trúng giải Jackpot Power trị giá 80 tỷ đồng tại kỳ quay số liên quan.

Vietlott cũng có văn bản phản hồi trực tiếp đến khách hàng D.T.C, xác nhận không có vé số trúng giải Jackpot 1 (trị giá 80 tỷ đồng).

Từ các căn cứ nêu trên, MB Quảng Ngãi khẳng định yêu cầu chi trả khoản tiền 80 tỷ đồng là “hoàn toàn vô lý, không có cơ sở”.

MB Quảng Ngãi đề nghị cộng đồng tiếp cận thông tin khách quan, không chia sẻ hoặc lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan. Trường hợp tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật, ngân hàng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

Theo MB Quảng Ngãi, ông D.T.C cho rằng mình trúng giải Jackpot trị giá 80 tỷ đồng với tấm vé được mua từ ngày 3/7/2023. Tuy nhiên, đến năm 2025, khách hàng mới liên hệ yêu cầu nhận thưởng và khiếu nại, tức gần 2 năm sau kỳ quay số.

Trong văn bản phản hồi gửi MB Quảng Ngãi ngày 18/5/2026, CTCP LuckyLott cũng cho biết khoảng thời gian khiếu nại đã vượt quá thời hạn quy định. Điều này hoàn toàn bất hợp lý.

Đến thời điểm hiện tại, ông D.T.C không cung cấp được hình ảnh vé số hoặc bất kỳ tài liệu, chứng cứ hợp lệ nào để chứng minh về nội dung yêu cầu nhận thưởng.

Vietlott xác nhận bằng văn bản rằng kỳ quay số ngày 4/7/2023 không có vé trúng giải Jackpot Power trị giá 80 tỷ đồng. Theo quy định, vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số.

Do đó, LuckyLott cũng không tiếp nhận hoặc giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan đến vé số quá thời hạn 60 ngày theo quy định.

“Căn cứ các nội dung, tài liệu và quy định nêu trên, công ty khẳng định yêu cầu nhận thưởng và khiếu nại của ông D.T.C là không có cơ sở”, đơn vị này khẳng định.

LuckyLott cho biết sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước các thông tin bị cho là sai sự thật. Nếu ông D.T.C tiếp tục đăng tải hoặc phát tán thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, công ty sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Trao đổi với VietNamNet, phía Vietlott cũng xác nhận trong ngày 4/7/2023 không có khách hàng nào trúng giải trị giá 80 tỷ đồng.

Ông D.T.C cũng vừa lên tiếng đính chính toàn bộ câu chuyện “trúng thưởng hơn 80 tỷ”. Ông này thừa nhận có đăng tải video lên mạng xã hội "gây ảnh hưởng đến công ty Vietlott và vua xổ số Hợp Phong trên app MB hiện nay".

“Thời điểm tôi mua vé số trên app MB năm 2023, không liên quan đến vé số Vietlott hay ứng dụng vua xổ số trên app MB hiện nay. Mong mọi người hiểu rõ câu chuyện để không ảnh hưởng tới Vietlott và vé số trên app MB hiện nay”, ông D.T.C nói trong video đính chính.