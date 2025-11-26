Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện và thực chất giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước kể từ Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 6 (tháng 7/2024).

Quân đội hai nước hợp tác trong việc đào tạo, chia sẻ chuyên môn, hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, quân y, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Hai Thứ trưởng xem trưng bày ảnh về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Philippines

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Philippines trong khuôn khổ cơ chế hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và ADMM+.

Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của ADMM và ADMM+ vì hòa bình và ổn định của khu vực. Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng.

Về phương hướng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển/Lực lượng bảo vệ bờ biển nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026). Hai nước cần kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý nhân đạo với các ngư dân vi phạm vùng biển của nhau...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức cuối năm 2026

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C.Espino

Trong khi đó, Thứ trưởng Irineo C.Espino nhấn mạnh, năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2015-2025). Những năm qua, hai bên đã hợp tác chặt chẽ, trong đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Thứ trưởng Irineo C.Espino bày tỏ, tiến tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Philippines mong muốn được thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh, là các quốc gia có lợi ích chiến lược từ việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, hai bên mong muốn tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN. Đó là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hai Thứ trưởng ký kết biên bản đối thoại và chứng kiến ký kết điều khoản tham chiếu về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y

Cũng trong chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ với Chính phủ, nhân dân và Lực lượng vũ trang Philippines trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong các trận động đất và bão lũ vừa qua.

Đại tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng chung đường biên giới trên biển, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích chiến lược. Gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai nước đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đều bày tỏ coi trọng việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Philippines, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Philippines đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2026. Việt Nam ủng hộ và tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt cương vị đầy trọng trách, góp phần tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Irineo C.Espino chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra tại Việt Nam. Philippines coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng.

Ông Irineo C.Espino thông báo với Đại tướng Phan Văn Giang kết quả đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7; mong muốn hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Đánh giá cao kết quả đối thoại, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác tham vấn giữa các quân, binh chủng; giao lưu sĩ quan trẻ, sĩ quan cấp cao; hợp tác đào tạo cán bộ; quân y; hậu cần; công nghiệp quốc phòng; tìm kiếm cứu nạn; an ninh mạng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; duy trì tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, hội nghị quân sự - quốc phòng đa phương...