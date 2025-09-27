Ngày 27/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Sự kiện nhằm lắng nghe, chia sẻ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thương mại biên giới trong bối cảnh tỉnh vừa sắp xếp tổ chức lại chính quyền cấp tỉnh và bước vào giai đoạn phát triển mới.

Gia Lai đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lệ Thanh. Ảnh: Hoàng Thảo

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/8, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thu hút 37 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 643,9 tỷ đồng, vốn thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng (49,6% tổng vốn). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155 triệu USD, trong đó nhập khẩu 92 triệu USD, xuất khẩu 63 triệu USD. Lượng phương tiện xuất nhập cảnh đạt 15.829 lượt, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024; hành khách đạt 99.980 lượt, tăng 9,4%.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong hoạt động vận tải xuyên biên giới. Hiện phương tiện của Việt Nam muốn vào lãnh thổ Campuchia phải có giấy phép liên vận CLV hoặc giấy phép song phương, nhưng hạn ngạch đã hết, gây ách tắc chuỗi logistics.

Dù Cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị tăng hạn ngạch với phía Campuchia, đến nay vẫn chưa thống nhất. Doanh nghiệp đề xuất tỉnh Gia Lai hỗ trợ làm việc với chính quyền tỉnh Ratanakiri (Campuchia) để cho phép phương tiện hai nước qua lại trong ngày theo Nghị định 112/2014/NĐ-CP.

Một số ý kiến cũng nêu bất cập về thời gian hoạt động của cửa khẩu khi phía Việt Nam đã mở rộng giờ làm việc từ 7h đến 20h, trong khi cửa khẩu Oyadav (Campuchia) chỉ hoạt động đến 17h30, gây chậm trễ và tăng chi phí logistics.

Ngoài ra, doanh nghiệp kiến nghị cải tiến thủ tục hải quan, hạn chế kiểm tra thực tế hàng hóa trái cây quá cảnh để tránh hư hỏng; tháo gỡ khó khăn trong lưu thông phương tiện tay lái nghịch và quy định tập kết hàng hóa.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh Gia Lai kiên định phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy “kiểm soát” sang “phục vụ và sáng tạo”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi đây là “khách hàng” của cơ quan hành chính; ưu tiên cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết Gia Lai định hướng phát triển thương mại biên giới, kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với cảng hàng không và cảng biển ở phía Đông tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 đưa kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2-3 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành tập trung cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; Khẩn trương rà soát tất cả các kiến nghị của doanh nghiệp đề ra giải pháp, cách làm để tháo gỡ khó khăn trong thời gian sớm nhất. Tập trung định hướng phát triển Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, trong đó quy hoạch Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo hướng kỳ vọng tối đa.