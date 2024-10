Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2024, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Xuất nhập khẩu có giá trị cao nhất với nhiều ngành hàng, nhiều thị trường vượt mức kỷ lục đạt được của cùng kỳ năm 2022, đưa xuất nhập khẩu trở thành điểm sáng của nền kinh tế”.

Tính đến hết tháng 9/2024, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 578,5 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu đã trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Ảnh: Hoàng Hà

Xuất nhập khẩu 9 tháng năm nay cao gấp gần 2,4 lần, với quy mô tăng 335 tỷ USD so với cùng kỳ 10 năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng gần 180 tỷ USD, nhập khẩu tăng 155 tỷ USD. So với cùng kỳ 5 năm trước, mức tăng tương ứng 49% (190 tỷ USD); trong đó, xuất khẩu tăng 97 tỷ USD, nhập khẩu tăng 93 tỷ USD.

Xuất khẩu và nhập khẩu 9 tháng đều đạt mức giá trị cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay, tăng lần lượt 19,42 tỷ USD và 81,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022 và 2023.

Đặc biệt, tổng giá trị xuất nhập khẩu quý III năm nay lần đầu tiên vượt 200 tỷ USD/quý - đạt trên 207,6 tỷ USD, tăng tới 29,49 tỷ USD so với quý I, tăng 14,87 tỷ USD so với quý II.

Nếu so với quý III/2023, xuất nhập khẩu quý này tăng 16,5% (tương ứng 29,4 tỷ USD).

Đến hết tháng 9/2024, có 31 nhóm hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD; trong đó, 7 nhóm đạt trên 10 tỷ USD. 10 nhóm hàng có mức tăng trên 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. 34 thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD; trong đó, 22 thị trường tăng mức hai con số, 26 thị trường vượt mức kỷ lục đạt được của cùng kỳ năm 2022.

41 nhóm hàng nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, trong đó 3 nhóm trên 10 tỷ USD (cao nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện - 79,11 tỷ USD).

Nhập khẩu từ Trung Quốc cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay với 104,81 tỷ USD, tăng 32% (tương ứng 25,63 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 62% mức tăng nhập khẩu của cả nước 9 tháng năm nay. Mức nhập siêu từ Trung Quốc cũng tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023.