TPHCM I khẳng định sức mạnh vượt trội ở giải bóng đá nữ QG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, khi đối thủ tự thua giúp thầy trò Đoàn Thị Kim Chi vô địch sớm trước 2 vòng đấu.

Lượt thi đấu thứ 12 diễn ra vào chiều nay (12/10) là cơ hội để Thái Nguyên T&T (21 điểm), đội đang xếp thứ 2 trên BXH, thu hẹp khoảng cách với TPHCM I (28 điểm), hòng tiếp tục níu cuộc đua vô địch, không cho giải ngã ngũ sớm. Không chỉ vậy, chiến thắng cũng sẽ giúp đội bóng xứ Chè nới rộng điểm số với Hà Nội I lên thành 4 điểm.

Những người quan tâm bóng đá nữ đã chờ đợi Thái Nguyên đạt được mục tiêu giành 3 điểm khi đấu Hà Nội I, đội đã không còn cơ hội đua danh hiệu.

Hình ảnh CLB bóng đá nữ TPHCM vô địch mùa trước và họ tiếp tục thống trị ở giải năm nay

Tuy nhiên, dù chơi đầy quyết tâm, chủ động nắm thế trận và tổ chức các đợt tấn công lên phần sân đối thủ thì Thái Nguyên sớm nhận gáo nước lạnh, với bàn thủng lưới ở ngay phút thứ 6. Trong một tình huống phản công, Nguyễn Thị Thương đánh đầu ghi bàn, đưa Hà Nội I vượt lên.

Bàn thua càng thôi thúc Thái Nguyên gia tăng sức ép về phía khung thành đội bóng Thủ đô. Dù vậy, điều họ cần là bàn thắng thì cả thời gian dài còn lại đều không đến, đành chấp nhận cay đắng thua chung cuộc 0-1 Hà Nội I.

Kết quả khiến Thái Nguyên rơi xuống vị trí thứ 3, trong khi Hà Nội I leo lên xếp nhì. Đáng kể, việc Thái Nguyên tự thua giúp nữ TPHCM I chính thức vô địch sớm trước 2 vòng đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Cũng cần nói rõ thêm, Hà Nội I hiện xếp nhì và kém TPHCM I 5 điểm, nhưng họ chỉ còn chơi thêm 1 trận, dù giải còn 2 vòng đấu nữa mới khép lại.

Ở 2 trận đấu còn lại của vòng 12, Than KSVN đè bẹp TPHCM II với tỷ số 6-1, Phong Phú Hà Nam thậm chí còn thắng đậm hơn thế, 7-0 trước Hà Nội II.