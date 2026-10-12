Tuyển Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả của hàng công suốt một thời gian khá dài. Và hiện tình hình càng trở nên xấu hơn khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương.

Từ kỳ vọng...

Khi bước vào ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh nhất dựa vào việc HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một hàng công vượt trội về kinh nghiệm, năng lực.

Thời điểm đó những đánh giá trên là khá chính xác, bởi ngoài Xuân Son ra chiến lược gia người Hàn Quốc còn có thêm Hoàng Hên, Tài Lộc - những cầu thủ nhập tịch mới và đặc biệt ngôi sao trẻ Đình Bắc.

Từ sự kỳ vọng, hàng công của tuyển Việt Nam vẫn chưa khiến tất cả thoả mãn

Sở hữu những chân sút hàng đầu V-League giúp HLV Kim Sang Sik từng tự tin rằng, sẽ cố gắng tìm ra nhiều tổ hợp tấn công cho đội nhà.

Nhưng rốt cuộc, các tổ hợp tấn công mà thuyền trưởng tuyển Việt Nam mong muốn cũng như hy vọng từ người hâm mộ, giới chuyên môn đã gây thất vọng.

Tuyển Việt Nam ghi được 21 bàn thắng, nhưng trong số đó có 4 lần do đội bạn phản lưới, và phần lớn còn lại thuộc về Đình Bắc, Xuân Son (cùng 5 lần lập công) nên khó có thể nói là hài lòng.

... đến âu lo

Việc hàng công chơi vẫn thiếu hiệu quả vốn đã khiến ông Kim Sang Sik đau đầu, nhưng sau FIFA ASEAN Cup mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn đối với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Xuân Son chấn thương và không thể tiếp tục hành trình ở giải đấu mới kết thúc tại Indonesia, Hoàng Hên, Tài Lộc cũng bị đau, mới nhất Đình Bắc cũng gặp vấn đề khi trở về thi đấu cho CLB.

Để HLV Kim Sang Sik đầy âu lo khi nghĩ về Asian Cup 2027

Tất nhiên, cũng may các chấn thương này chưa quá nặng, nhưng dù thế cũng đủ khiến thuyền trưởng người Hàn Quốc phải… thở dốc khi nghĩ về câu chuyện ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

Các tiền đạo tốt nhất có thể vẫn sẽ tham dự Asian Cup vào đầu năm 2027, nhưng bài toán khó hơn đối với ông Kim Sang Sik là xây dựng cách tấn công không phụ thuộc vào một cá nhân như những giải đấu vừa qua.

Và đáng nói hơn, nhìn vào V-League lúc này lại không có nhiều lựa chọn cho thuyền trưởng tuyển Việt Nam, bởi ngoài Olaha Mạnh Đức ra thì gần như chưa tìm ra thêm được cái tên tốt hơn.

Ít lựa chọn mới và vẫn phải phụ thuộc nhiều đến những cái tên cũ đó là bài toán rất lớn buộc HLV Kim Sang Sik phải giải trong thời gian tới nếu như không muốn đến Asian Cup rồi ra về với sự tiếc nuối.

Có thể thấy được, HLV Kim Sang Sik cần những lựa chọn khác và xây dựng cách chơi linh hoạt hơn để giúp tuyển Việt Nam có nhiều phương án ghi bàn, thay vì chờ vào Xuân Son, Đình Bắc…