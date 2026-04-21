Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê Bắc Ninh) được xác định là đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động theo phương thức khép kín, tinh vi.

Theo tài liệu điều tra, trước khi vào Quảng Trị, Cường từng làm MC tại các sự kiện nhỏ. Sau đó, đối tượng này tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” và dần trở thành người đứng ra tổ chức, truyền bá, lôi kéo người tham gia tại địa phương.

Dưới sự điều hành của Cường, nhóm được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc, phân cấp chặt chẽ, từ “chấp sự”, quản lý khu vực đến các nhóm sinh hoạt nhỏ. Các buổi sinh hoạt thường xuyên thay đổi địa điểm, tổ chức kín đáo nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê Bắc Ninh) được xác định là đối tượng cầm đầu. Ảnh: Công an Quảng Trị

Để kiểm soát thành viên, những người tham gia được yêu cầu tắt điện thoại, giao cho người quản lý trong suốt quá trình sinh hoạt, đồng thời hạn chế đi lại và tuân thủ quy định “bảo mật”. Người mới muốn tham gia phải trải qua quá trình tiếp cận, thuyết phục thông qua các buổi giảng giải, tài liệu và video có nội dung mang tính dẫn dắt tâm lý.

Theo cơ quan công an, nhóm này chủ yếu nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý hoặc sức khỏe. Bằng cách khai thác tâm lý lo lắng, bất an, các đối tượng từng bước tạo dựng niềm tin, sau đó đưa ra những thông tin sai lệch như “ngày tận thế sắp xảy ra”, “chỉ những người trong hội mới được cứu rỗi”.

Các nội dung này được truyền tải qua tài liệu, video mang yếu tố mê tín, kết hợp với các nghi lễ như “lễ vượt qua”, khiến người tham gia dần bị chi phối nhận thức, tin tưởng tuyệt đối vào tổ chức. Khi đã “gia nhập”, các thành viên được yêu cầu đóng góp tài chính khoảng 10% thu nhập với danh nghĩa “dâng hiến để được ban phước”.

Mẫu nước của các đối tượng trong nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đang được cơ quan chức năng xét nghiệm. Ảnh: Công an Quảng Trị

Dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi

Tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã ghi nhận trường hợp người tham gia bị tác động mạnh đến mức bán tài sản để nộp tiền cho nhóm. Theo đó, sau thời gian bị thuyết phục bằng các luận điểm về “tận thế” và “tận hiến”, một số người tin rằng tài sản vật chất không còn ý nghĩa, từ đó tự nguyện hoặc bị thúc ép chuyển giao tiền bạc cho tổ chức với kỳ vọng nhận được “phước lành” hoặc tránh “trừng phạt”.

Hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và trật tự tại địa phương.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ người dân, ngày 20/4, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp triển khai kiểm tra đồng loạt 8 địa điểm sinh hoạt trái phép tại các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người đang sinh hoạt theo hình thức khép kín. Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng nhiều tài liệu thuyết giảng liên quan.

Nhiều tang vật, tài liệu liên quan hoạt động của các đối tượng trong nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Ảnh: Công an Quảng Trị

Cơ quan công an đã xử lý Nguyễn Duy Cường cùng 7 đối tượng tích cực, đồng thời làm việc với 41 người liên quan để phục vụ điều tra. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia sinh hoạt là vi phạm pháp luật.

Tài liệu thu giữ cho thấy nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi; sử dụng yếu tố mê tín, thần quyền nhằm chi phối tâm lý, kiểm soát hành vi và tài chính của người tham gia. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các hành vi có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “hành nghề mê tín, dị đoan”.

Theo cơ quan chức năng, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” không phải là tổ chức tôn giáo được công nhận tại Việt Nam. Dù sử dụng Kinh Thánh, nhưng giáo lý có nhiều nội dung diễn giải lệch lạc, không được các tổ chức Tin lành chính thống thừa nhận.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động tín ngưỡng biến tướng, đặc biệt là những lời kêu gọi đóng góp tài chính gắn với các thông tin như “tận thế”, “cứu rỗi”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý, ngăn chặn.