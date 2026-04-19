Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm do Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê Bắc Ninh) cầm đầu, tổ chức hoạt động với khoảng 50 người tham gia tại nhiều khu vực như phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Nhóm này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng. Để đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm sinh hoạt, lựa chọn nơi kín đáo, có người cảnh giới và không đăng ký tạm trú.

Khi tham gia, các “tín đồ” bị yêu cầu giao nộp điện thoại, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và tuân thủ quy định nội bộ nghiêm ngặt.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định có vai trò cầm đầu “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại Quảng Trị. Ảnh: Công an Quảng Trị

Đáng chú ý, ngày 1/4 vừa qua, Cường đã tổ chức “lễ vượt qua” tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh, mỗi điểm từ 5-6 người tham gia.

Xác định đây là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm sinh hoạt, qua đó xử lý đối tượng cầm đầu (Nguyễn Duy Cường), 7 người tích cực và làm việc với 41 người liên quan. Tang vật thu giữ gồm nhiều thiết bị điện tử, kinh sách, tài liệu thuyết giảng và tiền liên quan đến hoạt động của nhóm.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia sinh hoạt trái phép. Tài liệu thu giữ cho thấy dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền mê tín dị đoan.

Tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của các đối tượng trong hội nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" có nguồn gốc từ Hàn Quốc, sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng, nhưng giáo lý có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.

Tổ chức này sử dụng các luận điệu như “ngày tận thế”, “cứu rỗi linh hồn”, kết hợp với việc chia sẻ, giúp đỡ ban đầu để tạo niềm tin, sau đó từng bước chi phối tư tưởng người tham gia.

Tại Quảng Trị, thời gian qua hội nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã bị cơ quan chức năng phát hiện, giải tán các điểm sinh hoạt trái phép và buộc cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, hoạt động của nhóm này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn mà có xu hướng chuyển sang hình thức kín đáo hơn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật như “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “hành nghề mê tín dị đoan”.