Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Thạch Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 16/8, anh N.V.M. (35 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hoá 2, xã Phú Tân) đến công an xã trình báo về việc con gái N.H.N.K.B. (14 tuổi) đi cùng bạn là Đ.M.Đ. (12 tuổi) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Công an xã Phú Tân triển khai lực lượng, phối hợp với gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, B. và Đ. được phát hiện trong tình trạng bị trói tay chân tại ruộng trồng khoai thuộc ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân. Cả hai có nhiều vết thương trên cơ thể, riêng em B. trong tình trạng không mặc quần áo, nghi bị hiếp dâm.

Hai nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng đưa đến Trung tâm Y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị. Hiện sức khoẻ của 2 em đều đã ổn định.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 17/8, các trinh sát xác định, ập vào bắt giữ Thạch Thanh Tuấn tại nhà riêng trước sợ ngỡ ngàng của vợ con đối tượng và người dân xung quanh.

Tuấn bị bắt trước sự ngỡ ngàng của vợ con và hàng xóm. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan công an, Tuấn khai, khoảng 17h ngày 16/8, sau khi sử dụng rượu bia và ma tuý, đối tượng điều khiển xe máy đến ấp Mỹ Hoá 2, thấy Đ. chở B. trên xe đạp điện.

Tại đây, Tuấn gọi nhờ Đ. đi mượn dụng cụ để sửa xe. Khi Đ. đồng ý và rời đi, gã này nảy sinh ý định quan hệ tình dục với B.

Sau khi sửa xe xong, Tuấn trả 50.000 đồng cho Đ. và B. nhưng 2 em không nhận. Đối tượng sau đó rủ cả 2 xuống ruộng hái dưa hấu ăn.

Khi đến ruộng khoai, thấy vắng người qua lại, Tuấn lấy kìm (mang theo trong xe) đánh vào đầu 2 em, xé quần áo B. để trói Đ.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 14 tuổi, đối tượng trói cả hai, dùng vải bịt miệng nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.