Ngày 15/8, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm nhiều lần với bé gái 12 tuổi.

Đối tượng N. bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: N.T

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, chị H. (mẹ của nạn nhân) trình báo với cơ quan công an về việc con gái mình bị đối tượng L.H.N (31 tuổi, quê xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) xâm hại.

Cụ thể, trong lúc chị H. đi làm, N. đã lẻn vào nhà tại ấp Phước Hiệp, xã Nhơn Trạch và dùng dao kề cổ đe dọa, ép bé gái thực hiện hành vi giao cấu. Theo chị H., đối tượng này đã thực hiện hành vi này nhiều lần với con chị.

Nhận tin báo, Công an xã Nhơn Trạch đã khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng N.

Công an xã Nhơn Trạch đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.