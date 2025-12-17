Ngày 17/12, Công an tỉnh Lào Cai phát đi thông tin cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đang tạm giữ Vàng Văn Ánh (33 tuổi, trú xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Vàng Văn Ánh. Ảnh: CACC

Trước đó, hồi 23h30 ngày 16/12, tại xã Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Vàng Văn Ánh. Đây là kết quả phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Tại thời điểm bắt giữ đối tượng Ánh, lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng Vàng Văn Ánh bị truy nã theo quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18/1/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.