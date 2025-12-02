Ngày 2/12, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức (39 tuổi, trú phường Lào Cai).

Trước đó, khoảng 10h ngày 30/11, ông Đoàn Văn S. (52 tuổi) đang xem đánh cờ tướng trước cửa số nhà 333 đường Ngô Quyền. Lúc này, Bùi Việt Đức bất ngờ xuất hiện, dùng dao đâm một nhát vào sườn trái ông S. rồi bỏ chạy.

Đối tượng Bùi Việt Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lào Cai

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai truy bắt và tóm gọn đối tượng chỉ sau 20 phút gây án.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn lời nói giữa mình và ông S. trong các lần xem cờ tướng trước đó. Nung nấu ý định trả thù, Đức đã thủ sẵn dao gọt hoa quả trong người, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở để ra tay.

Cú đâm mạnh khiến ông S. bị tổn thương nghiêm trọng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.