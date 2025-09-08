Sáng ngày 8/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy, nổ nghiêm trọng tại khu nhà trọ khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h20 cùng ngày, nhiều công nhân đang thuê trọ tại khu nhà trọ T.H. và người dân sinh sống gần đó bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 4 ngôi nhà. Ngay sau đó, lửa và khói bốc lên dữ dội, các công nhân hoảng hốt tri hô và nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuyết Mai

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã điều động 19 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chuyên dụng tới hiện trường, phối hợp cùng 10 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và dập lửa.

Khi tiếp cận được hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa ra ngoài thi thể của hai nạn nhân là anh Hoàng Minh L. (SN 2000) và vợ là chị Lý Thị Bích D. (SN 2004), cùng quê tại xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh. Được biết, vợ chồng anh L. đã thuê trọ tại đây được khoảng 5 năm.

Khu nhà trọ T.H. có quy mô 4 tầng, gồm 64 phòng với hơn 100 người thuê, chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh. Căn phòng xảy ra vụ nổ nằm tại tầng 4.

Theo quan sát tại hiện trường, một góc tường lớn của phòng trọ bị thổi bay do sức ép từ vụ nổ, tường và trần nhà ám khói đen. Nền phòng xuất hiện nhiều vỏ lon và ống kim loại có kích thước khác nhau, nghi là vật liệu phục vụ việc chế tạo pháo nổ.

Nền phòng xuất hiện nhiều vỏ lon và ống kim loại có kích thước khác nhau. Ảnh: Tuyết Mai

Theo lãnh đạo Công an phường Nếnh, kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu đánh giá nguyên nhân vụ nổ là do vợ chồng anh L. tự quấn pháo nổ trong phòng trọ.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Nếnh tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan để điều tra, làm rõ theo quy định.