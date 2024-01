Ngày 8/1, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phát hiện nhóm 9 thiếu niên là học sinh của một số trường THCS trên địa bàn có hành vi tự chế pháo nổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, 9 học sinh này khai đã xem trên mạng xã hội cách thức chế pháo nổ, sau đó góp tiền mua thuốc pháo trên mạng xã hội rồi tự cuốn giấy làm quả pháo để đốt.

Công an huyện Kim Bảng lấy lời khai nhóm thiếu niên tự chế pháo nổ trái phép và các tang vật thu giữ. Ảnh: CACC.

Lực lượng Công an thu giữ 77 ống được cuộn bằng giấy, 1m dây cháy chậm, hỗn hợp hóa chất làm bột thuốc pháo và một số dụng cụ dùng để tự chế pháo nổ.

Hiện Công an huyện Kim Bảng đã tiến hành lập biên bản vụ việc và phối hợp với nhà trường, gia đình để quản lý, giáo dục đối với nhóm thiếu niên trên.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo, để bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm cho nhân dân đón Tết, vui Xuân lành mạnh, an toàn, đề nghị các cấp chính quyền địa phương, ngành giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống pháo nổ, các bậc phụ huynh, gia đình tăng cường giáo dục, quản lý con em mình không được tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép.

Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo nói riêng.