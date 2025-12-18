Clip: Cảnh đẹp bản Kho Mường

Bản Kho Mường, thuộc xã Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa), là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Thái và nằm sâu trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Nhờ cảnh quan nguyên sơ, khí hậu mát mẻ và những nếp nhà sàn yên bình, bản làng này nhiều năm qua trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

Tuy nhiên, hành trình vào Kho Mường không hề dễ dàng. Đoạn đường gần 1km dẫn xuống thung lũng quanh co, hẹp và dốc đứng khiến nhiều du khách ngần ngại, phải chọn cách đi bộ.

Nhận thấy bất tiện đó, người dân địa phương đã tổ chức đội xe ôm để đưa đón du khách, vừa hỗ trợ di chuyển, vừa tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Thung lũng Kho Mường là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách. Ảnh: Lê Dương

Ông Ngân Văn Cường (64 tuổi) - một thành viên trong đội xe ôm, cho biết đội có hơn 90 người, thành lập năm 2022 với mô hình “xe ôm du lịch tự quản về an ninh trật tự” do công an xã tham mưu.

Theo ông Cường, trước khi có mô hình này, bà con thường tranh giành khách, đôi lúc xảy ra cãi vã. Từ ngày đi vào khuôn khổ, mọi người làm việc trật tự, chuyên nghiệp hơn, du khách cũng yên tâm.

“Mỗi chuyến chở khách đi - về được niêm yết giá 100.000 đồng. Sau mỗi chuyến, tài xế đều tự nguyện trích 10.000 đồng nộp vào quỹ thôn. Số tiền này dùng để sửa đường, tu sửa nhà văn hóa và các hạng mục chung của bản”, ông Cường nói.

Đội xe ôm sau mỗi chuyến chở khách đều trích lại 10% để "trả ơn" thiên nhiên. Ảnh: Lê Dương

Ông lý giải thêm: Nhờ thiên nhiên ưu ái, bản làng mới có du khách ghé thăm, đời sống bà con khá lên. Vì vậy, việc trích lại một phần thu nhập để đóng góp xây dựng bản làng được xem như cách trả ơn núi rừng.

Trong đội xe ôm du lịch không chỉ có nam giới mà cả phụ nữ cũng tham gia. Chị Lò Thị Tuyến cho biết, vào ngày đông khách, mỗi người có thể chạy 3 chuyến; dịp lễ lượng khách tăng cao, nhiều tài xế thu gần triệu đồng/ngày. Nhờ nghề xe ôm, người dân có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Không chỉ có nhiệm vụ trở khách, các bác tài xế còn là hướng dẫn viên du lịch giúp du khách hiểu hơn về phong tục địa phương. Ảnh: Lê Dương

Không chỉ chở khách, các tài xế xe ôm còn đóng vai trò như những “hướng dẫn viên bản địa”. Trên hành trình đưa đón, họ giới thiệu cho du khách về văn hóa người Thái, lịch sử bản Kho Mường, hang Dơi kỳ bí và các điểm check-in nổi tiếng trong khu vực.

Theo lãnh đạo xã Pù Luông, hoạt động xe ôm du lịch hiện được quản lý chặt chẽ bởi công an xã và ban quản lý thôn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và hình ảnh đẹp cho địa phương.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với cách làm du lịch tự nguyện, văn minh và đậm tinh thần cộng đồng, đội xe ôm ở Pù Luông đang góp phần tạo nên nét độc đáo cho một điểm đến ngày càng được du khách yêu thích.