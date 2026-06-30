Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo triển khai Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, với chủ đề “Kiến tạo hệ sinh thái du lịch Khánh Hòa hiện đại, bản sắc”.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, đại diện ngành du lịch, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương có nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên biển đảo, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và vị trí chiến lược quan trọng.

Nhiều năm qua, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo ông Biên, du lịch - dịch vụ được xác định là một trong bốn trụ cột tăng trưởng của Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030. Trên cơ sở đó, tỉnh xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo hướng bài bản, có tầm nhìn dài hạn, với sự tham gia của đơn vị tư vấn quốc tế và nhiều chuyên gia trong, ngoài nước.

Chiến lược đặt ra 6 nhóm định hướng và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững, chuyên nghiệp và đủ sức cạnh tranh trong khu vực.

Ông Biên nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, Khánh Hòa không thể chỉ dựa vào lợi thế tài nguyên thiên nhiên. Tỉnh cần tư duy mới, bước đi đột phá và cách làm sáng tạo hơn để thích ứng với yêu cầu phát triển xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

“Lợi thế biển đảo, cảnh quan và văn hóa chỉ thực sự trở thành động lực khi được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc sắc, dịch vụ chất lượng cao, môi trường đầu tư thông thoáng, nguồn nhân lực chuyên nghiệp và mô hình quản trị điểm đến hiệu quả”, ông Biên nói.

Tìm động lực mới để du lịch bứt phá

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, bà Thái Thị Lệ Hằng, cho biết, địa phương đang đứng trước thời cơ lớn để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế.

Theo bà Hằng, việc hợp nhất Khánh Hòa và Ninh Thuận từ năm 2025 cùng mô hình chính quyền địa phương hai cấp mở ra không gian phát triển rộng hơn, tạo điều kiện tái cấu trúc du lịch, tăng liên kết vùng và phát huy hiệu quả các nguồn lực. Với đường bờ biển dài, nhiều vịnh đẹp, hệ sinh thái đa dạng và thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã được khẳng định, tỉnh có nhiều lợi thế để thu hút dòng khách chất lượng cao.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: Xuân Ngọc

Năm 2025, Khánh Hòa đón hơn 16,4 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt hơn 66.700 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh với gần 11,9 triệu lượt khách, tăng hơn 41%; khách quốc tế đạt khoảng 4,6 triệu lượt, tăng hơn 66%; tổng thu ước trên 42.500 tỷ đồng.

Dù vậy, bà Hằng thẳng thắn nhìn nhận du lịch Khánh Hòa vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Tỉnh chưa có mô hình quản trị điểm đến chuyên nghiệp; hoạt động xúc tiến, phát triển sản phẩm và liên kết giữa các bên còn phân tán. Khánh Hòa cũng chưa có quỹ xúc tiến du lịch cấp tỉnh, trong khi nguồn lực quảng bá còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, địa phương thiếu các công trình biểu tượng và sản phẩm du lịch đặc sắc đủ sức tạo dấu ấn thương hiệu, nhất là ở các lĩnh vực kinh tế đêm, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, MICE và du lịch tàu biển. Du lịch cộng đồng chưa có mô hình tiêu biểu để nhân rộng; hạ tầng phục vụ tàu biển còn bất cập, trong khi chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cần tiếp tục được nâng cấp.

Thời gian tới, Khánh Hòa sẽ hoàn thiện mô hình quản trị điểm đến, đẩy mạnh hợp tác công - tư, huy động nguồn lực xã hội hóa cho xúc tiến quảng bá, phát triển thị trường và mở rộng đường bay quốc tế. Tỉnh cũng ưu tiên phát triển kinh tế đêm, các khu vui chơi giải trí quy mô lớn, chỉnh trang không gian ven biển, xây dựng công trình văn hóa - nghệ thuật biểu tượng và các sản phẩm nhận diện đặc trưng.

Du khách vui chơi tại bãi tắm đêm ở Nha Trang. Ảnh: Hoài Bão

Song song, địa phương sẽ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp gắn với sinh kế người dân tại các khu vực như Khánh Sơn, Vĩnh Hy, Bầu Trúc, Vạn Thắng…; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, kinh doanh và quảng bá du lịch.

“Với chiến lược mới, Khánh Hòa kỳ vọng chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của điểm đến, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế”, bà Hằng kỳ vọng.