Biển Vũng Tàu ken kín người, xe nhích từng mét



Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 30/4, khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) chật kín du khách đổ về tắm biển, vui chơi. Trong tiết trời nắng nóng khá gắt, từ sớm đông đúc du khách, người dân đã đổ xuống biển “giải nhiệt”.

Trên các tuyến đường ven biển, đặc biệt là đường Thùy Vân, lượng phương tiện tăng đột biến. Hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng mét.

Anh Nguyễn Đình Nam (du khách đến từ Đồng Nai) cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay gia đình anh chọn về Vũng Tàu vì gần, di chuyển thuận tiện và có biển để tắm mát. “Tôi dự đoán sẽ đông nhưng không nghĩ khi đến Bãi Sau lại đông kín người như vậy”, anh Nam nói.

Cùng thời điểm, nhiều bãi giữ xe trong khu vực ven biển nhanh chóng quá tải.

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong điều kiện đông người, lực lượng cứu hộ túc trực liên tục dọc bãi biển, thường xuyên thổi còi cảnh báo, nhắc nhở người dân không bơi vượt khu vực giới hạn, tránh tập trung đông tại vùng nước sâu hoặc tiềm ẩn nguy hiểm.

Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, trong ngày hôm nay, địa phương ước đón khoảng 70.000 lượt khách đến tham quan, tắm biển; đồng thời đã hỗ trợ tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao an toàn 4 trường hợp trẻ em bị lạc cho gia đình.

Theo ông Quỳnh, tình hình an ninh trật tự, an toàn bãi tắm, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các khu vực quản lý cơ bản được đảm bảo ổn định. Công tác ứng trực, sẵn sàng xử lý tình huống được các lực lượng duy trì nghiêm túc, đúng quy định.

Biển Nha Trang thu hút du khách với nhiều dịch vụ

Cảnh bãi biển Nha Trang đông đúc du khách trong chiều 30/4.

Chiều 30/4, hàng nghìn người từ nhiều nơi đổ về bãi biển Nha Trang (Khánh Hoà) vui chơi, tắm biển giải nhiệt trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Dọc bãi biển trên đường Trần Phú, dài khoảng 5km, nhiều khu vực ken đặc người. Trong ảnh là cảnh bãi biển Nha Trang nhìn trên cao.

Tranh thủ kỳ nghỉ dài ngày, anh Nguyễn Sinh Hà (38 tuổi) đưa vợ và 2 con từ tỉnh Lâm Đồng đến Nha Trang vui chơi. Sau khi tham quan một số địa danh, gia đình anh ra biển tắm và thưởng thức hải sản. “Ngày mai, chúng tôi sẽ đi các đảo trên vịnh Nha Trang và thêm một số điểm du lịch khác”, anh Hà nói.

Nhiều trẻ nhỏ được người lớn trang bị áo phao, phao bơi trước khi xuống nước.

Các bạn nhỏ hào hứng nghịch sóng biển

Du khách còn trải nghiệm nhiều dịch vụ như lướt ván buồm, dù lượn, chèo SUP... khi đến Nha Trang. Trong ảnh, một du khách nước ngoài thoải mái tận hưởng không gian thoáng đãng của bãi biển.

Dọc bãi biển có nhiều điểm cho thuê SUP với các loại như SUP bơm hơi, SUP nhựa. Dịch vụ này hoạt động từ 5h30 đến 18h30 mỗi ngày.

Lượng khách tăng cao cũng mang lại nguồn thu tốt cho người bán hàng rong và các dịch vụ ven biển.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, lực lượng cứu hộ cứu nạn trên biển được tăng cường túc trực, thường xuyên tuần tra, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh khi có người gặp rủi ro trong lúc tắm biển. Ảnh: Xuân Ngọc

Đánh giá dịp lễ sẽ đông khách du lịch, bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, từ ngày 22/4, ngành chức năng đã kiểm tra việc niêm yết giá tại các cơ sở du lịch, hàng quán và duy trì kiểm tra xuyên suốt dịp lễ. Sở cũng phối hợp với công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Đồng thời, bà Hường nhấn mạnh, các hành vi tăng giá, chặt chém, vi phạm quy định trong hoạt động du lịch sẽ bị xử lý nghiêm nhằm giữ hình ảnh du lịch Khánh Hòa văn minh, thân thiện.

Dịch vụ ven biển Đà Nẵng hoạt động hết công suất

Ghi nhận chiều 30/4, bãi biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng đông nghẹt du khách đổ về tắm biển, vui chơi. Đây là một trong những bãi biển từng được tạp chí Forbes bình chọn vào nhóm bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Trên bãi cát, không khí nhộn nhịp với nhiều hoạt động như thả diều, xây lâu đài cát, dạo biển. Nhiều du khách hào hứng trải nghiệm các trò chơi thể thao biển như ca nô kéo dù bay, bóng chuyền bãi biển…

Không chỉ Mỹ Khê, các bãi biển như Mân Thái, Phạm Văn Đồng hay tuyến biển Nguyễn Tất Thành cũng ghi nhận lượng lớn người dân, du khách đến tắm mát và vui chơi. Các dịch vụ ven biển như cho thuê áo phao, dù che nắng hoạt động hết công suất.

Trong khi đó, nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng cũng đông kín khách như Sun World Ba Na Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Da Nang Mikazuki…

Tại Sun World Ba Na Hills, hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước xếp hàng lên cáp treo để tham quan “châu Âu thu nhỏ giữa lòng thành phố”. Điểm nhấn dịp lễ năm nay là Lễ hội Mặt Trời với chuỗi hoạt động ẩm thực, bia và nghệ thuật quy mô lớn.

Khu du lịch này cũng thu hút đông đảo du khách check-in tại đại lộ cờ hoa rực rỡ trên Cầu Vàng nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố trong dịp nghỉ lễ từ ngày 25/4 đến 3/5 năm nay dự kiến tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn du khách lựa chọn lưu trú tại các khách sạn khu vực ven biển Đà Nẵng. Công suất phòng bình quân toàn thành phố ước đạt khoảng 60-65%; riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 80%, cho thấy sức hút lớn của điểm đến du lịch biển trong mùa cao điểm lễ.

Dịp lễ này, Đà Nẵng đón 1.460 chuyến bay nội địa và quốc tế đến thành phố. Ngoài ra, thành phố còn đón thêm chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa đưa 1.500 du khách quốc tế và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ.

Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận sức hút lớn của Đà Nẵng trong dịp lễ năm nay. Theo Booking.com, Đà Nẵng dẫn đầu lượng tìm kiếm của du khách Việt trong tháng 4/2026; còn Agoda xếp thành phố vào nhóm điểm đến có lượt tìm kiếm lưu trú cao nhất dịp lễ.

Để phục vụ người dân và du khách, Đà Nẵng tổ chức hàng loạt hoạt động, sự kiện trải rộng khắp địa bàn như khai trương mùa du lịch biển, lễ hội “Sắc màu di sản Chăm” tại Thánh địa Mỹ Sơn, đại nhạc hội “Khúc khải hoàn tháng Tư” tại đại lộ Phan Đăng Lưu cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn và các cuộc thi, trình diễn trên biển.