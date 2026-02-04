Mùa xuân của những quyết định lớn

Những ngày cận Tết, tại bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, không khí trở nên đặc biệt hơn. Bên cạnh sự tất bật của công tác chuyên môn cuối năm là những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, cởi mở hơn giữa các cặp vợ chồng đang cân nhắc thời điểm phù hợp để bắt đầu điều trị. Với nhiều người, đầu năm mới luôn mang ý nghĩa của sự khởi đầu, của niềm tin và những hy vọng tích cực.

Chi phí thực hiện IVF từ lâu đã là một trong những rào cản lớn đối với các gia đình hiếm muộn. Việc áp dụng mức hỗ trợ lên tới 50% chi phí kỹ thuật IVF trong dịp đầu năm là hỗ trợ thiết thực từ bệnh viện, giúp nhiều cặp đôi tự tin hơn khi đưa ra quyết định. Khoảng thời gian từ 8/1 - 8/3/2026 cũng được đánh giá là thời điểm thuận lợi để các cặp vợ chồng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về sức khỏe thể chất lẫn tâm lý, sẵn sàng cho một hành trình mới.

Sau một thời gian triển khai, chương trình Hạnh phúc chào xuân đã thu hút sự quan tâm của nhiều cặp vợ chồng đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Với họ, đây là cơ hội để rút ngắn thời gian chờ đợi và chủ động hơn trong kế hoạch xây dựng gia đình.

Nhiều cặp vợ chồng đến thăm khám và thực hiện IVF tại bệnh viện. Ảnh minh họa

Chị Phạm Thị Lan (34 tuổi, Nam Định) cho biết, sau gần 5 năm cân nhắc, vợ chồng chị quyết định bắt đầu hành trình IVF trong dịp đầu năm.

“Mình đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chọc trứng và khi thực hiện thanh toán, chi phí cho giai đoạn này được giảm 50%. Điều đó khiến mình thực sự vui và yên tâm hơn, bởi chi phí IVF vốn không nhỏ. Việc được hỗ trợ ngay ở giai đoạn quan trọng giúp gia đình mình nhẹ bớt áp lực và thêm động lực để bước tiếp”, chị Lan chia sẻ.

Còn với vợ chồng anh Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, Hưng Yên), giá trị của chương trình không chỉ nằm ở mức giảm chi phí, mà còn ở tính kịp thời cùng ý nghĩa xã hội.

“Ưu đãi này rất thiết thực và đúng thời điểm, giúp san sẻ một phần gánh nặng kinh tế không chỉ cho gia đình mình mà còn cho nhiều cặp vợ chồng khác đang mong con nhưng điều kiện tài chính còn hạn chế”, anh Hòa chia sẻ.

Những chia sẻ từ các gia đình cho thấy, việc giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn góp phần tạo tâm thế tích cực cho người bệnh khi bước vào điều trị. Qua đó, chương trình đã phát huy rõ tính thiết thực, giúp nhiều cặp vợ chồng sớm hiện thực hóa mong ước làm cha mẹ.

Chủ động nắm bắt “thời điểm vàng” cho hành trình làm cha mẹ

Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, điều trị hiếm muộn là quá trình cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và hỗ trợ tâm lý. “Trong quá trình điều trị hiếm muộn, không ít cặp vợ chồng chịu áp lực về chi phí cũng như tâm lý. Chương trình “Hạnh phúc chào xuân - Giảm 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm” được triển khai vào dịp đầu năm nhằm san sẻ phần nào gánh nặng đó, giúp các gia đình có thể bắt đầu hành trình làm cha mẹ với tâm thế chủ động, nhẹ nhàng và lạc quan hơn.

Song song với chương trình ưu đãi, các hoạt động thăm khám, tư vấn và điều trị tại bệnh viện vẫn được duy trì xuyên suốt dịp Tết Bính Ngọ, tạo điều kiện để nhiều gia đình không bị gián đoạn kế hoạch và có thể lựa chọn thời điểm phù hợp nhất cho mình”.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn bệnh viện đang thực hiện chọc trứng cho bệnh nhân

Trong bối cảnh đầu năm mới, khi nhiều gia đình bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch cho tương lai, việc chủ động tiếp cận các giải pháp hỗ trợ sinh sản sớm được xem là lựa chọn tích cực, giúp các cặp vợ chồng tận dụng tốt hơn “thời điểm vàng” cho hành trình làm cha mẹ.

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mang theo không khí của sự khởi đầu và những kỳ vọng mới. Với nhiều gia đình hiếm muộn, mùa xuân năm nay không chỉ được đánh dấu bằng những ngày sum họp, mà còn bằng một quyết định quan trọng cho tương lai.

Chương trình giảm 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm diễn ra từ 8/1 - 8/3/2026 đã mở thêm cánh cửa để các cặp vợ chồng mạnh dạn bắt đầu hành trình làm cha mẹ, trong tâm thế chủ động, lạc quan hơn. Khi gánh nặng được sẻ chia và niềm tin được nuôi dưỡng, hy vọng về một tiếng khóc chào đời đầu tiên dường như cũng trở nên gần hơn trong những ngày xuân mới.

Thế Định