Nhiều nghệ sĩ bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh, giọng nói để dựng video lừa đảo

Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo.

Gần đây, ê-kíp của ca sĩ Mỹ Tâm ghi nhận nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo Mỹ Tâm để quảng bá sản phẩm mà không được sự cho phép của nữ nghệ sĩ. Công ty quản lý khẳng định ca sĩ Mỹ Tâm không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của công ty và trang cá nhân của ca sĩ.

"Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh và pháp luật hiện hành. Công ty đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan pháp luật để can thiệp. Mong quý khán giả cảnh giác với các nội dung không chính thức và báo cáo khi phát hiện những nội dung, hành vi tương tự", đại diện của Mỹ Tâm lên tiếng.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Lam Trường, Trấn Thành, Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Việt, Hoà Minzy từng bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh, giọng nói để dựng video lừa đảo. Chiêu thức này đánh thẳng vào lòng tin của công chúng. Nhiều người vì tin vào hình ảnh, phát ngôn của thần tượng mà rơi vào bẫy đầu tư, mua hàng ảo.

Từ gương mặt truyền hình đến quảng cáo sai sự thật

Thực tế câu chuyện người nổi tiếng tham gia quảng cáo đặc biệt các sản phẩm thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm… không còn xa lạ với khán giả những năm gần đây. Nhưng năm 2025, lần đầu tiên 3 gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt - MC Hoàng Linh, BTV Trần Quang Minh và MC Vân Hugo cùng lúc bị xử phạt hành chính vì quảng cáo sai sự thật. Sự việc không chỉ khiến công chúng bất ngờ mà còn là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của người nổi tiếng khi đặt niềm tin vào sản phẩm thương mại.

Ba gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt - MC Hoàng Linh, BTV Trần Quang Minh và MC Vân Hugo. Ảnh: Tư liệu

Vụ việc bắt đầu từ giữa năm 2025, khi nhiều khán giả phát hiện một số MC nổi tiếng xuất hiện trong các đoạn clip quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27. Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, họ giới thiệu sản phẩm này như "bí quyết giúp trẻ cao lớn vượt trội", "được bác sĩ khuyên dùng", "công nghệ Nhật Bản tiên tiến"... Những lời lẽ có vẻ vô hại nhưng thực tế lại vượt quá nội dung được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sau khi vào cuộc đã xác định các đoạn quảng cáo đó có nội dung gây hiểu nhầm, sử dụng tên bác sĩ trái quy định và không phù hợp với hồ sơ đăng ký sản phẩm.

Ngày 10/7/2025, MC Hoàng Linh - gương mặt quen thuộc của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, Vì bạn xứng đáng, bị xử phạt 107,5 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt, cô vi phạm nhiều hành vi cùng lúc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm về công dụng sản phẩm và sử dụng hình ảnh, danh xưng bác sĩ trái phép.

Trước đó, BTV Trần Quang Minh - từng dẫn loạt chương trình nổi tiếng của VTV như Chúng tôi là chiến sĩ, Bữa trưa vui vẻ, Đối mặt, Hãy chọn giá đúng - cũng bị phạt 37,5 triệu đồng, và MC Vân Hugo - người từng dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Chúc bé ngủ ngon… bị phạt 70 triệu đồng vì hành vi tương tự. Cả 3 đều có điểm chung: đưa thông tin quảng cáo không đúng quy định pháp luật dù không trực tiếp là chủ doanh nghiệp.

Những con số tưởng nhỏ so với thu nhập của nghệ sĩ nhưng cái giá lớn hơn là uy tín. Chỉ trong vài ngày, mạng xã hội dậy sóng. Nhiều bình luận cho rằng, những MC từng là “người đưa tin chính thống” lại bị xử phạt vì truyền thông sai lệch, là một nghịch lý đáng suy ngẫm.

Trước phản ứng của dư luận, MC Hoàng Linh sau đó đã lên tiếng thừa nhận lỗi và gửi lời xin lỗi công chúng. Cô cho biết bản thân "chỉ nghĩ đơn giản là chia sẻ sản phẩm cho con dùng thấy tốt", không lường trước hậu quả pháp lý. MC Vân Hugo cũng chia sẻ tương tự, rằng mình "tin tưởng doanh nghiệp" và "không nghĩ là nội dung quảng cáo có vấn đề".

Bài học đắt giá từ người của công chúng

Ở một góc độ nào đó, sự dễ dãi trong kiểm chứng thông tin và tin tưởng cảm tính là căn nguyên khiến người nổi tiếng dễ vấp ngã. Với họ, quảng cáo không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là cách xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện. Tuy nhiên, chỉ một chút thiếu thận trọng có thể khiến hình ảnh gây dựng hàng chục năm bị tổn hại nghiêm trọng.

Thực tế, gần đây, lòng tin của khán giả với quảng cáo do người nổi tiếng thực hiện đang sụt giảm. Hàng loạt vụ việc ngôi sao bán hàng online, KOL quảng cáo thực phẩm chức năng bị xử lý đã khiến khán giả thận trọng hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người nổi tiếng không ký hợp đồng trực tiếp với công ty sản xuất mà qua trung gian, khiến việc kiểm soát nội dung quảng cáo bị buông lỏng. Một số doanh nghiệp, công ty và cá nhân lợi dụng tên tuổi của nghệ sĩ để lách luật hoặc tự ý cắt ghép hình ảnh để quảng cáo lố.

Không thể phủ nhận rằng nghệ sĩ, MC hay KOL đều có quyền kiếm thu nhập chính đáng qua quảng cáo. Nhưng giữa quyền lợi cá nhân và trách nhiệm xã hội, chỉ cần nghiêng một chút là dễ trượt dài. Khi hàng triệu người tin vào họ, mỗi lời nói, hành động đều mang sức nặng lớn hơn cả một bản tin.

Vì thế, với việc bị xử phạt trong năm 2025 với những người hoạt động showbiz cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc siết chặt quảng cáo có yếu tố người nổi tiếng. Nó cũng phản ánh sự chuyển biến của xã hội: công chúng ngày càng tỉnh táo, pháp luật ngày càng nghiêm khắc và danh tiếng không còn là tấm khiên miễn trừ.