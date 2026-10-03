Tổ chức Hoa hậu trái đất thông báo Nathalie Briones từ Chile sẽ đảm nhiệm danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng. Sáng 3/10, tổ chức Hoa hậu trái đất công bố Nathalie Briones từ Chile được bổ nhiệm làm Miss Earth Water 2025.

Hoa hậu thay thế Mỹ Anh. Ảnh: Miss Earth

"Nathalie sẽ tiếp tục ủng hộ tinh thần tình yêu trong hành động, truyền cảm hứng cho các cộng đồng bảo vệ nguồn nước quý giá của chúng ta và biến nhận thức về môi trường thành hành động có ý nghĩa.

Chúng tôi mong chờ được thấy Nathalie sử dụng tiếng nói, đam mê của mình để tạo ra sự khác biệt trong việc duy trì bền vững của nguồn nước", thông báo của tổ chức Hoa hậu trái đất.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, đại diện Five6 Entertainment - công ty nắm bản quyền cuộc thi Miss Earth tại Việt Nam cho biết họ đã trao đổi với phía tổ chức Miss Earth và được xác nhận á hậu Trịnh Mỹ Anh vẫn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025 tại cuộc thi.

“Việc tổ chức Miss Earth bổ nhiệm thêm 1 người khác (người đẹp Chile Nathalie Briones - PV) cho cùng vị trí trên không đồng nghĩa đại diện Việt Nam bị tước danh hiệu. Điều này chỉ xuất phát từ những thay đổi trong việc phân chia công việc, vai trò của ban tổ chức”, người này chia sẻ.

Trịnh Mỹ Anh tại chung kết Miss Earth 2025. Ảnh: FBNV

Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water 2025 vào ngày 5/11/2025 tại Philippines. Nhiệm kỳ của cô chỉ kết thúc khi Miss Earth 2026 tìm được tân hoa hậu vào cuối năm nay. Tại thời điểm Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra, Trịnh Mỹ Anh vẫn đang trong nhiệm kỳ Miss Earth Water 2025.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 đến từ Nghệ An. Cô cao 1,75m với số đo 3 vòng 80-62-91cm. Mỹ Anh từng là sinh viên ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Thương Mại.