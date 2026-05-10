Chiều 10/5, Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo tại TPHCM. Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh - tân Giám đốc điều hành của đơn vị tổ chức có mặt và chia sẻ vai trò mới cùng những định hướng phía trước.

Điểm nhấn tại họp báo là lễ công bố bộ vương miện và tiara mang tên Thiên hải ngọc. Song hành với vương miện nữ, ban tổ chức cũng ra mắt quyền trượng dành cho tân Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Hoa hậu của cuộc thi sẽ tham dự Miss Globe 2026 và nam vương sẽ dự thi Mister Supranational 2026.

Cuộc thi năm nay có 50 thí sinh với nền tảng và lĩnh vực khác nhau; sau vòng bán kết, ban tổ chức sẽ hỗ trợ từng thí sinh rèn luyện kỹ năng phù hợp với định hướng từng đấu trường quốc tế. Hội đồng giám khảo trong nước đóng vai trò quyết định khoảng 80-90% kết quả. Ở vòng chọn đại diện đi quốc tế, 2 yếu tố thương mại và nghệ thuật luôn được đặt lên bàn cân song song.

Tại họp báo, ban tổ chức cũng giới thiệu dự án truyền thông Wow! Du lịch Việt Nam đang bước vào mùa thứ 3, với điểm đến là Cần Thơ.

Đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của đơn vị tổ chức ở độ tuổi còn khá trẻ, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh thừa nhận vẫn còn nhiều điều phải học nhưng khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện từng bước.

Khi được hỏi về cơ hội sẽ tham dự Miss Universe 2026, Mỹ Anh không ngần ngại bày tỏ mong muốn. Cô nhìn lại hành trình của mình ở đấu trường Miss Earth với không ít hoài nghi về bản thân, để tìm thấy nguồn động lực cho chính mình.

"Nếu có cơ hội được tham dự Miss Universe, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân nhất có thể để xứng đáng đại diện hình ảnh đất nước Việt Nam ra quốc tế. Tôi sẽ không để cho mọi người thất vọng", cô chia sẻ.

Các hoạt động chính của cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 11/5, 2 đêm bán kết, chung kết sẽ lần lượt diễn ra ngày 17/5 và 23/5 tại Cần Thơ.

