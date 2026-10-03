MC Khánh Vy thu hút sự chú ý khi xuất hiện giữa dàn người đẹp tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Cô ghi điểm nhờ màn thể hiện trên sân khấu và vẻ ngoài nổi bật, được khuyên nên thi hoa hậu.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh. Tại sự kiện, MC Khánh Vy gây chú ý khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình bên cạnh dàn người đẹp.

Khánh Vy được khen "nét đẹp tri thức" tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026.

Vốn quen thuộc với các show mang tính chính luận, giáo dục và sự kiện lớn, Khánh Vy cho thấy sự linh hoạt khi đảm nhận vai trò MC tại một sân chơi sắc đẹp. Nữ MC giữ nhịp chương trình, bao quát sân khấu và xử lý các tình huống khá tự nhiên.

Không chỉ được chú ý ở vai trò MC, Khánh Vy còn ghi điểm nhờ diện mạo nổi bật. Nữ MC diện một thiết kế dạ hội đính kết cầu kỳ tôn dáng thanh lịch, quyến rũ. Đây cũng là thiết kế từng được hoa hậu Hương Giang lựa chọn tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Khánh Vy kết hợp trang phục với trang điểm tông ấm, làm nổi bật đường nét gương mặt và làn da trắng. Trong cuộc giao lưu tại sự kiện, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) - người nắm bản quyền 1 số cuộc thi quốc tế dành lời khen cho nữ MC: “Bạn cũng có thể trở thành Miss Universe Vietnam đấy. Đẹp quá”.

Clip màn giao lưu giữa MC Khánh Vy và ông Nawat

Trên mạng xã hội, phản ứng của công chúng tích cực. Đặc biệt từ khóa liên quan đến Khánh Vy tại Miss Universe Vietnam 2026 lọt tìm kiếm phổ biến. ''Khánh Vy xinh không nhận ra luôn. Đẹp quá; Đẹp toát ra hào quang tri thức trời ơi; Tài sắc vẹn toàn; Bé này vừa xinh vừa giỏi thật sự, ngưỡng mộ...'' - là những bình luận trên mạng dành lời khen cho diện mạo mới nhất của nữ MC.

Nhà báo Ngô Bá Lục nhận xét Khánh Vy có chất giọng sáng, tròn đầy, đài từ rõ ràng, chắc chắn. Theo anh, nữ MC tạo được sự cân bằng giữa nét sang trọng, gần gũi và nữ tính khi dẫn một chương trình hướng giải trí.

MC Khánh Vy.

Ở tuổi 27, Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua nhiều vai trò trong lĩnh vực truyền hình, giáo dục và sáng tạo nội dung số. Mới đây, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra ở Hà Nội, Khánh Vy được hiệp thương bổ sung vào Ủy ban Trung ương Hội. Cô cùng ca sĩ Hòa Minzy là 2 gương mặt hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, truyền thông số góp mặt trong đợt kiện toàn nhân sự này.

Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An. Cô được biết đến từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, sau khi đoạn video cô bắt chước cách phát âm 7 ngôn ngữ lan truyền trên mạng xã hội. Từ đó, Khánh Vy được khán giả gọi với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng”.

Khoảnh khắc đời thường của MC Khánh Vy.

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Khánh Vy theo đuổi công việc dẫn chương trình và sáng tạo nội dung. Cô là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, được khán giả biết đến qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Năm 2025, nữ MC đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện đáng chú ý như Diễn đàn Tương lai ASEAN, chung kết Đường lên đỉnh Olympia và mùa 3 chương trình Sinh viên thế hệ mới trên VTV3.

Ảnh, clip: Tư liệu