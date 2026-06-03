Sáng 3/6, Microwave Soups - đội ngũ phụ trách chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế bối cảnh MV Come my way của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đăng đàn xin lỗi nghệ sĩ thị giác Lê Giang.

Động thái này được cho là liên quan đến nghi vấn đạo nhái đang nở rộ trên mạng xã hội khi Lê Giang phát hiện, cho rằng di tích xuất hiện trong MV có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm Vestige of the Land (Tàn chỉ, 2017).

Khi tìm ý tưởng phát triển thiết kế bối cảnh, Microwave Soups đã tham khảo tác phẩm Vestige of the Land (Tàn chỉ) mà chưa xin phép hay trao đổi với Lê Giang.

Di tích xuất hiện trong MV (trái) có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm "Vestige of the Land" (phải). Ảnh: Tư liệu, chụp màn hình

"Chúng tôi nhận thức rõ rằng mỗi tác phẩm nghệ thuật là kết quả của quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc và mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Sự việc không mong muốn này đã khiến chị thấy tổn thương và không được tôn trọng. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã không ứng xử đủ cẩn trọng và đúng mực với tác phẩm cũng như tác giả.

Microwave Soups hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự thiếu chặt chẽ và chưa đủ chu đáo trong quy trình làm việc. Đây là điều chúng tôi đáng lẽ phải thực hiện đúng ngay từ đầu.

Ngay khi nhận ra vấn đề, chúng tôi và đại diện Antiantiart đã liên hệ nghệ sĩ Lê Giang để trực tiếp gửi lời xin lỗi cũng như nhận được sự cảm thông từ chị. Các bên đang tiếp tục trao đổi để tìm hướng giải quyết phù hợp trên tinh thần thiện chí. Chúng tôi cũng xin lỗi đối tác và các bên liên quan vì những ảnh hưởng phát sinh ngoài mong muốn", trích thông báo.

Sơn Tùng M-TP đứng giữa di tích đổ nát trong MV. Ảnh: Cắt từ video

Microwave Soups xin rút kinh nghiệm trong khâu quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm; cam kết rà soát và siết chặt quy trình vận hành nội bộ để ngăn chặn những sai lầm tương tự trong tương lai.

Đội ngũ cũng gửi lời xin lỗi Công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP vì bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

MV "Come my way"