HIEUTHUHAI bị chê nhạc mới

MV Người im lặng gặp người hay nói được phát hành hôm 9/3, đến nay đạt 2,1 triệu lượt xem - con số khá cao so với mặt bằng chung thị trường hiện tại.

MV gây chú ý khi anh và người mẫu ảnh Joan Tina vào vai cặp đôi có tính cách trái ngược - một người ít nói và người còn lại hoạt ngôn. Cả hai quấn quýt, tận hưởng tình yêu "gà bông" dễ thương, trong sáng. Chi tiết cặp đôi chụp ảnh photobooth được cho là gợi nhắc sự kiện HIEUTHUHAI và bạn gái - hot girl Babyboo bị lộ ảnh photobooth riêng tư hồi năm 2025.

Rapper HIEUTHUHAI. Ảnh: FBNV

Dù thành tích tốt, sản phẩm vẫn gây tranh cãi. Trên mạng xã hội, phần lớn bình luận trái chiều xoay quanh việc HIEUTHUHAI tham hát dù giọng và kỹ thuật đều không tốt.

Thay vì tập trung vào chuyên môn là rap, HIEUTHUHAI tiếp tục hát trong bài mới. Giọng anh bị chê nhạt, yếu, cách xử lý non, phát âm không chuẩn, thường cưỡng âm và hơi "đớt".

Thực tế, HIEUTHUHAI từng gây tranh cãi tương tự hồi ra MV Nước mắt cá sấu. Việc phần hát tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn trong bài Người im lặng gặp người hay nói cho thấy anh đang kiên định với định hướng trở thành ca sĩ, nghệ sĩ đa năng.

Bài mới được đánh giá là dễ nghe, nhẹ nhàng, dễ tạo hit nhưng còn an toàn, thiếu điểm nhấn. Nhiều bình luận cũng chê tựa bài Người im lặng gặp người hay nói rẻ tiền, ăn theo trào lưu mạng.

Trích đoạn MV "Người im lặng gặp người hay nói"

Sơn Tùng M-TP được đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

Sơn Tùng M-TP đang trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của Tạp chí TC Candler.

Bảng xếp hạng thường niên này được công bố từ năm 1990 nhằm tôn vinh những gương mặt nam nổi bật trên thế giới.

Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi khi được đề cử cùng nhiều mỹ nam nổi tiếng như: David Beckham, Junhyung (GHOST9), Hồ Ca, James (Cortis), Chanyeol (EXO), Keanu Reeves, Connor Atorrie, Henry Cavill, Chris Hemsworth… cùng các thành viên của BTS như RM, JiMin, Jungkook…

Sơn Tùng M-TP lọt top đề cử. Ảnh: TC Candler

Nhiều fanpage giải trí đăng lại thông tin này, thu hút nhiều bình luận tiêu cực.

Riêng bài đăng công bố Sơn Tùng M-TP có tên trong danh sách đề cử trên fanpage của TC Candler đã thu hút hàng nghìn lượt thích, nổi bật hơn phần lớn các đề cử khác với đa phần tương tác đến từ người dùng mạng Việt Nam.

Đây là lần thứ 5 Sơn Tùng M-TP được TC Candler đề cử, cụ thể vào những năm 2018, 2020, 2021 và 2023 dù chưa từng vào top 100 năm nào.

Ngoài Sơn Tùng M-TP, ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh và Jack - J97 cũng xuất hiện trong đề cử của TC Candler.

Tiến Minh