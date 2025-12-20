Thành lập vào năm 2006, DonexSport đặt mục tiêu rõ ràng ngay từ những ngày đầu: Vì sức khỏe, vẻ đẹp và tinh thần thể thao của người Việt Nam. Tư duy ấy giúp thương hiệu tập trung tối đa vào chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tăng năng suất và tối ưu giá thành.

Trải qua 20 năm, DonexSport đã phát triển trở thành đơn vị hiếm hoi sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh từ nghiên cứu chất liệu, thiết kế, in ấn đến hoàn thiện sản phẩm. Mỗi năm, doanh nghiệp cung ứng hàng triệu sản phẩm ra thị trường qua mạng lưới nhà phân phối và đại lí trên toàn quốc, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang một số quốc gia ASEAN.

Bên cạnh đó, DonexSport còn có một hành trình dài gắn bó bền bỉ với thể thao nước nhà khi luôn đi đầu trong việc đồng hành cùng các giải đấu chuyên nghiệp, đặc biệt là hệ thống các giải cầu lông và gần đây nhất là Pickleball.

Lễ khai mạc Giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2025 - Tranh giải Donex

Hàng loạt giải đấu được DonexSport tài trợ và tổ chức trong giai đoạn 2020 - 2025, bao gồm hệ thống giải cầu lông dành cho thiếu niên: Giải Vô địch Cầu lông trẻ Quốc gia; Giải Cầu lông Các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia; Giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia;… và nhiều sự kiện chuyên môn của Cục thể dục thể thao và các Liên đoàn bộ môn.

DonexSport đồng hành cùng Giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia năm 2025 - Tranh giải Donex

Đặc biệt trong năm 2025, DonexSport ghi dấu mốc quan trọng khi là đơn vị tiên phong đồng hành cùng 2 giải pickleball đầu tiên với quy mô quốc gia, giúp Pickleball bước ra khỏi phạm vi phong trào và tiến tới mô hình thi đấu quy mô lớn, bài bản và có hệ thống. Sự kiện không chỉ mở ra giai đoạn chuyên nghiệp cho một môn thể thao đang phát triển mạnh, mà còn là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn chiến lược dài hạn của DonexSport: Dám đi trước, dám đầu tư vào những lĩnh vực mới để định hình tương lai thể thao Việt Nam.

Giải vô địch Pickleball quốc gia năm 2025 - Tranh Cup Donex là sự kiện mang tính bước ngoặt giúp pickleball Việt Nam tiến tới giai đoạn chuyên nghiệp quy mô lớn

DonexSport dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng vận động viên trẻ. Thông qua việc tổ chức giải, DonexSport đã phối hợp cùng ban chuyên môn để tạo nên môi trường thi đấu chỉn chu, qua đó động viên và khích lệ tinh thần tập luyện của các em.

Không ít gương mặt triển vọng của các tuyển trẻ hiện nay đã từng bước trưởng thành từ những sân chơi có sự đồng hành của DonexSport. Với DonexSport, việc đầu tư vào lực lượng trẻ không mang tính phong trào mà là định hướng dài hạn, nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền bỉ của thể thao Việt Nam trong tương lai.

Tài năng trẻ Bùi Bích Phương tại Giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia năm 2025 - Cúp Donex

Năm 2025, DonexSport ghi dấu ấn với trang phục trình diễn dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Bộ trang phục mang dấu ấn văn hóa dân tộc được Đội tuyển sử dụng trong các hoạt động truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh thống nhất, mạnh mẽ và đầy tự hào của thể thao Việt trên trường quốc tế.

Không chỉ gắn bó với thể thao Việt Nam, DonexSport tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu thể thao tiên phong. Trong giai đoạn từ năm 2025 - 2027, DonexSport đảm nhiệm vai trò nhà tài trợ trang phục chính thức cho Đoàn Thể thao Quốc gia Lào tham dự các kỳ đại hội thể thao quốc tế. Đây là bước tiến quan trọng giúp khẳng định bản lĩnh và năng lực của thương hiệu Việt trên bản đồ thể thao Đông Nam Á.

Trang phục của Đội tuyển Quốc gia Lào tham dự SEA Games 33

Thông qua các dự án này, DonexSport đã chứng minh năng lực làm chủ toàn bộ quy trình: từ nghiên cứu chất liệu, phát triển ý tưởng đến sản xuất hoàn chỉnh, tất cả đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của các đoàn thể thao chuyên nghiệp. Đây cũng là một dấu mốc cho thấy trang phục thể thao “Made in Vietnam” đang vươn tầm khu vực và chạm đến chuẩn mực quốc tế.

Thu Loan