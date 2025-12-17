Ở môn Rowing diễn ra tại Rayong (Thái Lan) sáng 17/12, Hồ Thị Duy về nhất cuộc thi chung kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, giành HCV SEA Games 33 với thời gian là 9 phút 8 giây 053, bỏ xa người về nhì của Philippines đến 6 giây.

Chiến thắng của tay chèo Việt Nam gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và người xem, khi cô mới 19 tuổi. Đặc biệt, Hồ Thị Duy từng trải qua nhiều năm không có thuyền để tập luyện, nhưng cô vẫn vượt qua mọi khó khăn để "lên đỉnh" khu vực.

Hồ Thị Duy quê Bạc Liêu, được các HLV phát hiện tài năng từ khi học lớp 6. Sau đó, cô được đưa lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ để tuyển chọn vào đội đua thuyền Rowing. Thời gian đầu tập luyện tại Trung tâm, do điều kiện còn hạn chế, Duy chủ yếu tập thể lực trong suốt 3 năm, không được xuống nước.

Hồ Thị Duy xuất sắc giành HCV. Ảnh: T.N

Sau nhiều khó khăn, Trung tâm tạo điều kiện để Hồ Thị Duy ra Hải Phòng tập huấn tại Trung tâm đua thuyền Thuỷ Nguyên. Tại đây, cô mới thực sự được tiếp xúc với thuyền, làm quen với hồ và sóng nước.

Duy phải tập từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Ở tuổi 16, sau 3 năm tập luyện, Hồ Thị Duy bắt đầu tham gia nhiều giải đấu, giành 1 HCV, 2 HCB tại giải trẻ châu Á năm 2022. Từ đó, tay chèo trẻ bắt đầu những bước đi xa hơn trên con đường thi đấu đỉnh cao.

Hồ Thị Duy cho biết, mơ ước sau giải đấu này là tiếp tục tiến xa hơn nữa. Là VĐV trẻ, cô mong muốn trong tương lai có thể cống hiến được nhiều hơn cho Rowing Việt Nam.

"Khi thi đấu tôi không còn run nữa. Tôi luôn nghĩ mình phải không được phạm lỗi và làm hết sức mình. Tôi muốn tặng HCV này cho gia đình, các HLV và đồng đội, người hâm mộ. Tôi đến với đua thuyền được 7 năm. Tôi không ngại nắng gió, không sợ da đen vì luôn mong muốn được cống hiến cho tổ quốc", Hồ Thị Duy xúc động nói.