Nghi thức đút cốm dẹp trong lễ Oóc Om Bóc không chỉ là lễ tạ ơn thần Mặt Trăng mà còn gửi gắm ước vọng mùa màng no ấm.

Tối 23/11, tại chùa Khleang, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, đông đảo đồng bào Khmer về dự lễ cúng Trăng, trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc.

Theo quan niệm của người Khmer, Mặt Trăng là vị thần có vai trò điều hòa thời tiết, giúp mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ cúng Trăng vì thế trở thành dịp để bà con bày tỏ lòng biết ơn, cầu mong một năm bình an, no đủ.

Nghi lễ có thể được tổ chức tại chùa, tại nhà hoặc những nơi có không gian thoáng đãng, thuận lợi để nhìn thấy Mặt Trăng.

Trên bàn cúng Trăng, từng vật phẩm được sắp đặt theo những quan niệm dân gian, mang ý nghĩa tượng trưng cho vũ trụ, thời gian và sự sinh sôi, phát triển. Hai cây trụ dựng thành cổng tượng trưng cho “vành đai vũ trụ”, chiếc bàn tượng trưng cho “trái đất”, hai cây mía biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở.

Ba cây nến cắm trên cổng tượng trưng cho ba mùa trong năm gồm nắng, mát và mưa. 12 lá trầu treo hai bên cổng tượng trưng cho 12 tháng và 12 con giáp; 7 trái cau có hình dáng con ong bầu tượng trưng cho 7 ngày trong tuần. Bên cạnh đó, 30 lá trầu đặt bên phải bàn cúng tượng trưng cho tháng đủ, 29 lá trầu bên trái tượng trưng cho tháng thiếu.

Mâm lễ vật dâng cúng thường là những sản vật gần gũi, được trồng hoặc thu hoạch trong vườn nhà như khoai môn, khoai mì, dừa tươi, chuối và các loại bánh làm từ bột. Đặc biệt, cốm dẹp là lễ vật không thể thiếu. Đây là loại cốm được chế biến từ hạt nếp vừa chín tới, đem rang rồi quết dẹp.

Đúng lúc Mặt Trăng lên cao tỏa ánh sáng vằng vặc thì đốt nhang đèn, rót trà. Ở chùa Acha làm chủ lễ, ông khấn vái nói lên lòng biết ơn của bà con đối với Mặt Trăng, xin mặt trăng tiếp nhận những lễ vật do bà con dâng cúng; ban cho mọi người sức khỏe dồi dào, cho mưa thuận gió hòa, cho năm tới trúng mùa, cho cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Sau lời khấn tạ ơn và đọc kinh cầu phúc là nghi thức đút cốm dẹp. Dưới ánh trăng, đại diện các vị cao niên là Người có uy tín trong đồng bào Khmer tận tay đút từng miếng cốm dẹp cho trẻ nhỏ, thanh thiếu niên… kèm theo những câu hỏi về ước mong, hoài bão trong cuộc sống.

Hồng Tơ (dân tộc Khmer, ngụ TP Cần Thơ) cho biết, đồng bào Khmer chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước và rau màu theo hai mùa mưa, nắng. Hằng năm, lễ cúng Trăng cũng diễn ra vào thời điểm thu hoạch nhiều loại nông sản.

Trong đó, lúa nếp thường được thu hoạch sớm nhất nên bà con chọn loại nếp này làm cốm dẹp dâng cúng thần Mặt Trăng. Qua đó, người Khmer gửi gắm ước vọng mùa màng năm sau tiếp tục bội thu, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, an cư lạc nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết lễ cúng Trăng là phong tục truyền thống góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Lễ cúng Trăng còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách dân tộc, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Lễ cúng Trăng góp phần tạo nên không khí tưng bừng, náo nhiệt cho Lễ hội Oóc Om Bóc, đồng thời làm nổi bật bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ. Qua việc bảo tồn và tổ chức nghi lễ truyền thống, Cần Thơ có thêm sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường liên kết vùng miền.