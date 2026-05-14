80 năm qua, ngành công tác dân tộc đã chuyển hóa chủ trương thành những kết quả cụ thể: Hàng chục nghìn công trình hạ tầng được xây dựng, hàng trăm nghìn hộ dân được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt, tỷ lệ hộ nghèo giảm đều 3–4% mỗi năm ở nhiều vùng khó khăn... Từ Nha Dân tộc thiểu số năm 1946 đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo năm 2025, 80 năm ấy là minh chứng cho vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc, góp phần giữ vững đoàn kết và thúc đẩy phát triển bền vững.