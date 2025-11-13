Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện máy biến áp AT3 tại Trạm biến áp 220kV Đức Hòa

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Dự án được triển khai tại TBA 500kV Đức Hòa hiện hữu, thuộc địa phận xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ), nay là xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Dự án có quy mô phần thi công trong trạm biến áp: Lắp 1 máy biến áp 500/220kV-900 MVA, 1 máy biến áp 220/110kV-250 MVA, 1 ngăn thiết bị 500kV, 4 ngăn thiết bị 220kV, 6 ngăn thiết bị 110kV.

Máy biến áp AT3 tại Trạm biến áp 220kV Đức Hòa

Phần đường dây 500kV đấu nối bao gồm: Treo dây một mạch còn lại trên đường dây mạch kép 500kV Đức Hòa - Cầu Bông với chiều dài tuyến là 12,5km và treo dây một mạch còn lại trên đường dây mạch kép 500kV Đức Hòa - Phú Lâm với chiều dài tuyến là 12,5km.

Việc đóng điện máy biến áp 220kV AT3- 250MVA có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, góp phần giải tỏa công suất các nguồn điện trong khu vực; Nâng cao độ tin cậy hệ thống truyền tải điện, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 500kV, 220kV đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực kinh tế trọng điểm TP.HCM và tỉnh Tây Ninh; Tăng cường ổn định cho hệ thống điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đây là khu vực phát triển kinh tế sôi động của đất nước và có tốc độ tăng trưởng điện nhanh.

Trước đó, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã họp và thống nhất đóng điện

Sau khi hoàn đóng điện máy biến áp 220kV AT3, NPTPMB chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án cần tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công lắp máy biến áp 500kV thứ 2 và đường dây đấu nối 500kV, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2026 nhằm đáp ứng đúng chỉ đạo của EVN và EVNNPT.

(Nguồn: Ban QLDA Truyền tải điện)