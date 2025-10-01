Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo, vào 23h12 ngày 30/9 đã đóng điện thành công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, sớm hơn 8 tháng so với tiến độ trong Quyết định chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, trong ngày 29 và 30/9, trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 và các ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên cũng được đóng điện thành công.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, đồng thời tăng khả năng nhập khẩu điện.

Đường dây 500kV này cũng tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

EVN đã đóng điện thành công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: EVN

EVN cho biết, dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, gồm tuyến đường dây 500kV mạch kép dài 229,5km với 468 vị trí móng cột, đi qua tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.

Song song với đó là dự án trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2, vốn đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng, cũng đã hoàn tất với đầy đủ các hạng mục đồng bộ.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình núi cao phức tạp, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn và tiến độ cấp bách, nhưng với quyết tâm cao của EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1 cùng các đơn vị liên quan, công trình vẫn được triển khai khẩn trương và đồng bộ, EVN cho biết.

Đặc biệt, dự án nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, Thủ tướng và chính quyền địa phương. Các lực lượng hỗ trợ như Quân khu 2, Công an địa phương, Đoàn và thanh niên xung kích cũng góp sức quan trọng để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Sau khi đóng điện thành công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và trạm biến áp 500kV Lào Cai cùng các đường dây 220kV đấu nối, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện công trình và thủ tục hành chính liên quan, tiến tới đưa công trình vào vận hành trong đầu tháng 10/2025.