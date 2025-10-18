Theo ông Nguyễn Trọng Định, Tổng Giám đốc MEEPOWER, việc lắp đặt MBA 220kV - 250 MVA tại trạm Bình Tân (TP.HCM) được triển khai trong điều kiện kỹ thuật nghiêm ngặt: tổn hao thấp, chịu ngắn mạch cao, ổn định điện môi và an toàn vận hành ở mức cao nhất.

Việc vận hành thành công máy biến áp 220kV - 250 MVA vào ngày 16/10/2025 tại Trạm Bình Tân đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn tin cậy của trạm biến áp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực TP.HCM.

“Quá trình sản xuất máy biến áp được tiến hành khẩn trương nhưng thận trọng dưới sự giám sát chặt chẽ của các kỹ sư thiết kế, công nghệ. Từ khâu thiết kế, mô phỏng điện từ trường, thiết kế lõi thép tổn hao thấp, dây quấn cách điện cao cấp, đến công nghệ sấy chân không hơi dầu và hệ thống thí nghiệm hiện đại đều đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế IEC 60076. Đây là bước ngoặt quan trọng của MEEPOWER, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ chế tạo máy biến áp siêu cao áp của công ty”, đại diện MEEPOWER khẳng định.

Đây là dấu mốc quan trọng của Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE (MEEPOWER) khi chính thức gia nhập thị trường MBA 220kV tại Việt Nam

Sau EEMC, MEEPOWER là doanh nghiệp Việt thứ hai sản xuất thành công MBA 220kV - 250 MVA. Hiện, đơn vị ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong thiết kế, sản xuất và quản trị chất lượng thông qua hệ thống PLM - SAP tích hợp dữ liệu kỹ thuật. Giải pháp này cho phép truy xuất, kiểm soát và đồng bộ thông tin từ thiết kế - sản xuất - vật tư - thử nghiệm, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy ở mức cao nhất.

Công ty Cổ phần sản xuất máy biến áp truyền tải MEE (MEEPOWER), công ty con thuộc hệ thống GELEX - đơn vị uy tín trong lĩnh vực sản xuất máy biến áp truyền tải tại Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, sản phẩm máy biến áp 110kV trên lưới điện Việt Nam do MEEPOWER thiết kế, chế tạo đã vận hành an toàn trên lưới điện quốc gia, góp phần giúp ngành điện chủ động trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tiếp tục nghiên cứu, làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị truyền tải điện siêu cao áp với MBA 220kV - 250 MVA đã cho thấy, công ty đang nỗ lực thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển sản phẩm cơ khí điện trọng điểm trong nước, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đình Sơn