Ngày 4/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết Ban Quản lý dự án Điện 3 đã đóng điện xung kích thành công Trạm biến áp 110kV Côn Đảo, chính thức đưa nguồn điện lưới quốc gia ra phục vụ đặc khu này.

Lưới điện quốc gia vượt biển, chính thức đến với đặc khu Côn Đảo. Ảnh: EVN

Trước đó, lúc 19h9 ngày 2/9, EVN đã thực hiện đóng điện toàn tuyến dự án cấp điện cho Côn Đảo từ lưới điện quốc gia. Đây là công trình ý nghĩa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việc đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo giúp đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định; thay thế nguồn diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo EVN, dự án còn khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và ngành điện trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo.

Điểm tiếp nhận điện từ cáp ngầm tới đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Hoàng Phương

Dự án cấp điện ra Côn Đảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với cấp điện áp 110kV, chiều dài toàn tuyến 103,7km, gồm 17,5km đường dây trên không qua thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), 77,7km cáp ngầm xuyên biển và 8,5km cáp ngầm trên đảo.

Dự án bao gồm hạng mục mở rộng Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và xây dựng Trạm biến áp 110/22kV GIS tại Côn Đảo. Công trình khởi công tháng 12/2024, hoàn thành kéo cáp ngày 12/8/2025, đóng điện thử nghiệm 22/8 và chính thức đưa vào vận hành ngày 2/9/2025.