Trao đổi với PV VietNamNet, chị Vũ Thu Hà, phụ huynh có con theo học lớp 1 tại Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gate School, Hà Nội), cho biết dù con đã học xong lớp 1 năm học 2024-2025 nhưng đến nay, trường vẫn chưa cập nhật được thông tin điểm số của năm học đó lên cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục.

Khi tìm hiểu, chị và nhiều phụ huynh khác tá hỏa khi biết năm 2024-2025, nhà trường không được cấp chỉ tiêu nhưng vẫn tuyển sinh và dạy học.

Vì trường không có thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành, nhiều phụ huynh muốn chuyển trường cho con nhưng không thể. Sau nhiều cuộc họp với cha mẹ học sinh, nhà trường vẫn hứa hẹn, nhưng không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

“Đến cuộc họp ngày 30/7, nhà trường thừa nhận không thể cập nhật được cơ sở dữ liệu của học sinh lên hệ thống của Sở và nhận trách nhiệm về việc khuyết thông tin học bạ số của các con”, chị Hà bức xúc nói.

Phụ huynh này cho hay, ở thời điểm trường tuyển sinh, chị không biết thông tin trường không được cấp chỉ tiêu. “Lúc ấy, tôi thấy trường đăng tuyển sinh rầm rộ trên các kênh thông tin. Nhiều người quen của gia đình cũng cho con vào đây học nên tôi tin tưởng, muốn con học gần nhà để tiện đưa đón”.

Được biết, học phí tại ngôi trường này khoảng gần 100 triệu đồng/năm. Hiện tại, chị Hà cũng như nhiều phụ huynh khác đã gửi đơn kiến nghị lên Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT, UBND thành phố Hà Nội, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để học sinh yên tâm vào năm học mới.

Phiếu thu học phí một học kỳ tại Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long. Ảnh: PHCC

Không chỉ riêng chị Hà, nhiều phụ huynh trong lớp con chị muốn chuyển lớp 2 sang những ngôi trường khác nhưng không thể vì không có cơ sở dữ liệu năm lớp 1 trên học bạ số. Số ít phụ huynh đã chuyển được cho con sang ngôi trường mới nhưng vẫn thiếu hồ sơ.

Anh Nguyễn Tiến Mạnh, phụ huynh lớp 1A3, cho hay mới đây đã xin chuyển trường cho con. Ngôi trường tiếp nhận vẫn yêu cầu phụ huynh phải báo trường cũ sớm bổ sung kết quả năm lớp 1 cho các con trên cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục. Nếu không được cập nhật, có thể con sẽ phải học lại lớp 1. Trường mới chỉ chịu trách nhiệm điểm số từ năm học lớp 2 trên học bạ số.

“Nếu không có dữ liệu của lớp 1, sau này các con sẽ chuyển cấp như thế nào? Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các con”, anh Mạnh nói.

Phụ huynh này cũng cho biết trước đó không tiếp cận được thông tin trường chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

“Trường đưa thông tin tuyển sinh rất rầm rộ, công khai. Cơ quan quản lý không ngăn chặn việc này nên phụ huynh không thể biết được.

Thậm chí trong ngày khai giảng, trường còn giới thiệu có các lãnh đạo quản lý, đại diện cho Phòng GD-ĐT (quận Hoàng Mai cũ), công an phường tham dự. Mức độ uy tín như vậy, ai nghĩ trường không được cấp chỉ tiêu tuyển sinh”, phụ huynh này bức xúc.

Hồ sơ của học sinh không có trên cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục. Ảnh: PHCC

Mới đây, bà Nguyễn Thị Thuỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã viết thư xin lỗi về việc chưa cập nhật thông tin kịp thời để phụ huynh phải lo lắng về công tác tuyển sinh và quản lý hồ sơ học sinh lớp 1 năm học 2024-2025.

Lý giải về việc không được giao chỉ tiêu nhưng nhà trường vẫn tuyển sinh, bà Thuỷ cho hay, năm học 2024-2025, nhà trường đã trình kế hoạch tuyển sinh lớp 1 lên các cơ quan quản lý nhưng sau đó chưa nhận được danh sách giao chỉ tiêu.

“Công tác tuyển sinh vẫn diễn ra bình thường, công khai, minh bạch xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và mong muốn của phụ huynh. Chúng tôi vẫn tổ chức dạy học cho các con, đồng thời báo cáo định kỳ lên các cơ quan quản lý và gấp rút phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định”, bà Thủy nêu trong thư.

Tại buổi làm việc với phụ huynh ngày 15/8, Phòng Văn hoá - Xã hội Phường Định Công khẳng định, đơn vị đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT Hà Nội để báo cáo sự việc và xin ý kiến chỉ đạo để ổn định tình hình giáo dục trên địa bàn.

Phòng này cũng đã tham mưu kế hoạch kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn phường. Ngày 14/8, đoàn kiểm tra đã làm việc với Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long.

Lãnh đạo phường Định Công cho biết, phường đang phối hợp với các ngành chức năng có thẩm quyền kiên quyết xử lý vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long có địa điểm tại Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm. Hiện tại, trên trang thông tin chính thức, nhà trường vẫn tiếp tục đăng tải thông tin tuyển sinh năm học 2025-2026.