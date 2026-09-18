Sở GD-ĐT TP Đồng Nai vừa hướng dẫn các khoản thu, công tác quản lý thu - chi và chế độ học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập năm học 2026-2027.

Sở GD-ĐT Đồng Nai nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu quỹ lớp. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí. Các trường công lập không thực hiện thu học phí.

Với các trường mầm non, phổ thông ngoài công lập, nhà trường được thu học phí theo quy định nhưng mức học phí tăng không quá 10%.

Sở GD-ĐT cho biết đang xây dựng quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền ban hành, các cơ sở giáo dục công lập tạm thời chưa thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Tuy nhiên, do nhu cầu ăn, ở và học bán trú, nhà trường có thể thống nhất, thỏa thuận với phụ huynh để tạm thu tiền ăn, nước uống, phục vụ bán trú, vệ sinh trường lớp và trông giữ trẻ ngoài giờ.

Đối với bảo hiểm y tế học sinh, việc thu thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan BHXH TP Đồng Nai.

Sở nhấn mạnh, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải dựa trên sự ủng hộ tự nguyện, bảo đảm công khai, dân chủ. Ban đại diện phải công khai quyết toán việc sử dụng kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh.

“Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh”, văn bản nhấn mạnh.

Ban đại diện không được vận động các khoản để bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trường học, trông giữ xe, vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm thiết bị dạy học hoặc sửa chữa, xây dựng công trình trường học.

“Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu quỹ lớp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố”, Sở lưu ý.

Đối với bảo hiểm tai nạn, nhà trường phải thông báo để phụ huynh tự lựa chọn, không bắt buộc học sinh tham gia.

Sở cho biết các khoản được phép thu phải được nhà trường công khai bằng văn bản, hạch toán và theo dõi riêng. Sở GD-ĐT và UBND các xã, phường sẽ tổ chức kiểm tra các khoản thu đầu năm học, kịp thời chấn chỉnh những khoản thu không đúng quy định.