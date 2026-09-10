Bộ GD-ĐT vừa công bố tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (hay còn gọi là hội phụ huynh).

Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết đã tiếp nhận 37 văn bản góp ý, trong đó có ý kiến của 22 Sở GD-ĐT. Nội dung góp ý tập trung vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vị trí, vai trò và giới hạn hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; tổ chức và hoạt động của Ban đại diện; cơ chế phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục; việc hỗ trợ tự nguyện; kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến góp ý và kết quả tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Thông tư 55, Bộ GD-ĐT đã rà soát, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

Một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể là cơ chế hỗ trợ tự nguyện và phòng ngừa lạm thu.

Theo Bộ GD-ĐT, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cà Mau, Hải Phòng, Lai Châu, TPHCM và một số địa phương khác đề nghị làm rõ ranh giới giữa hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với các khoản thu và tài trợ cho cơ sở giáo dục; không để Ban đại diện trở thành chủ thể huy động, thu hoặc quản lý tiền.

Tiếp thu nhóm ý kiến này, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý cơ bản cơ chế bảo đảm hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, dự thảo không còn quy định việc hình thành kinh phí hoạt động do Ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây; quy định rõ Ban đại diện không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.

Việc hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện được quy định theo nguyên tắc tự nguyện, gắn với hoạt động cụ thể, công khai, minh bạch; được thực hiện bằng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc hình thức hợp pháp khác theo quy định, không hình thành quỹ của Ban đại diện.

Dự thảo đồng thời phân định rõ hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật, không thuộc cơ chế hỗ trợ tự nguyện đối với hoạt động của Ban đại diện.