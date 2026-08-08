Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nếu được thông qua, thông tư này sẽ thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Mở rộng nội dung, phương thức phối hợp giữa gia đình và cơ sở giáo dục

Trên cơ sở xác định Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa gia đình với cơ sở giáo dục, dự thảo quy định cụ thể hơn nội dung và phương thức phối hợp giữa hai bên.

Dự thảo bổ sung phương thức phối hợp thông qua sổ liên lạc điện tử, cổng thông tin, ứng dụng, nhóm trao đổi và các nền tảng số. Việc sử dụng các phương thức này phải bảo đảm an toàn thông tin, quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

Các nhóm trao đổi và nền tảng số không được sử dụng để gây áp lực đóng góp, công khai việc có hoặc không đóng góp, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế để cha mẹ học sinh phản ánh, kiến nghị, giám sát và tham gia đối thoại với cơ sở giáo dục; đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, tổ chức đối thoại và công khai thông tin.

Quy định rõ giới hạn hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Dự thảo quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào việc quản trị, quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; không được tự đặt ra các khoản thu hoặc ép buộc đóng góp. Ban đại diện cũng không được tiếp nhận hoặc sử dụng các khoản hỗ trợ sai quy định; lợi dụng danh nghĩa để vụ lợi; thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân hoặc thành lập thêm tổ chức đại diện ngoài quy định của Điều lệ.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Dự thảo cũng quy định mỗi cơ sở giáo dục chỉ thành lập một Ban đại diện cha mẹ học sinh. Với cơ sở có nhiều cấp học hoặc nhiều địa điểm, Ban đại diện phải có đại diện của các cấp học, phù hợp với cơ cấu tổ chức và điều kiện hoạt động. Ban đại diện không được tự ý thành lập tổ chức hoặc đầu mối đại diện ngoài quy định.

Bảo đảm khoản hỗ trợ tự nguyện, không trở thành nghĩa vụ đóng góp

Dự thảo quy định khoản hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do từng cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định, không phải là khoản thu của cơ sở giáo dục và không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp.

Ban đại diện không được tự đặt ra khoản thu, mức thu hoặc mức đóng góp; không được ép buộc, gây áp lực hoặc phân biệt đối xử giữa người có hỗ trợ và người không hỗ trợ. Ý kiến hoặc quyết định của đa số trong Ban đại diện không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp đối với từng cha mẹ học sinh. Việc không hỗ trợ không được ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học và cha mẹ học sinh.

Cơ sở giáo dục không được giao Ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm thu của cơ sở giáo dục. Khoản hỗ trợ tự nguyện không được sử dụng để thay thế trách nhiệm của Nhà nước hoặc cơ sở giáo dục; không được chi cho đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hoặc các hoạt động quản trị, quản lý, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục.