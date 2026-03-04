Ngày 4/3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã kiểm tra, rà soát phương tiện chuẩn bị khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá (tuyến số 9) từ bến xe Biên Hòa (phường Trấn Biên) đến khu vực Núi Cúi (xã Thống Nhất) và ngược lại.

Các xe buýt điện ở Đồng Nai chuẩn bị đưa vào khai thác. Ảnh: V.K

Đây là tuyến buýt điện đầu tiên của tỉnh, dài 58km, đi qua các trục chính như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Ái Quốc, Quốc lộ 1, khu vực Trảng Bom, Quốc lộ 20 trước khi đến Núi Cúi.

Giá vé tính theo cự ly: dưới 7km là 8.000 đồng/lượt; từ 7km đến dưới 20km là 20.000 đồng; từ 20km đến dưới 40km là 30.000 đồng; từ 40km trở lên là 40.000 đồng/lượt. Miễn vé cho người có công, người khuyết tật, người từ 70 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên được giảm 50% khi mua vé tháng hoặc vé tập thể, các đối tượng khác được giảm 25%.

Theo Sở Xây dựng, việc đưa tuyến buýt điện vào hoạt động là bước cụ thể trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải của Đồng Nai.