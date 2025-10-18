Trả lời phỏng vấn báo Chosun Ilbo, anh A (tên thật đã được giấu) kể, bản thân làm dịch vụ buôn bán các bộ phận xe hơi ở tỉnh Gyeongsang Nam của Hàn Quốc. Trong nửa cuối năm 2024, anh đã nhận được lời mời từ các nhà cung cấp phụ tùng ở Campuchia tới quốc gia Đông Nam Á này để bàn bạc về vấn đề hợp tác làm ăn.

“Họ nói muốn đàm phán về việc thanh lý các phụ tùng xe hơi giá rẻ. Họ thậm chí còn đề nghị trả chi phí cho tấm vé máy bay một chiều từ Hàn Quốc đến Campuchia. Ngay khi đến sân bay quốc tế Phnom Penh, 2 người có quốc tịch Trung Quốc và Campuchia đã có mặt để đón chào tôi. Sự niềm nở của những đối tượng trên nhanh chóng thay đổi khi đưa tôi lên một xe van màu đen và người đàn ông Trung Quốc cầm súng dí vào đùi tôi. Người đàn ông đó yêu cầu tôi im lặng và ngồi yên”, anh A cho biết.

Một tòa nhà nghi được tội phạm lừa đảo sử dụng ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Chosun Daily

Theo lời A, các đối tượng trên thuộc tổ chức lừa đảo trực tuyến và trang web của nhà cung cấp phụ tùng xe hơi là giả. Tổ chức trên sau đó đã giam giữ A và yêu cầu anh mở tài khoản ngân hàng. Ngay khi từ chối, A đã bị tra tấn bằng dùi cui điện.

A bị giam giữ dưới sự giám sát của 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc được trang bị vũ khí nóng. Mỗi ngày anh chỉ được cho ăn một bữa và mỗi bữa chỉ có 7 chiếc sủi cảo nhỏ.

Trong những ngày đó, nhóm lừa đảo liên tục hăm dọa A nhằm buộc anh “đòi người thân ở Hàn Quốc chuyển tiền cho chúng hoặc mở các tài khoản với tên của những người thân trong gia đình anh và gửi chúng đến Campuchia”.

Sau hơn 10 ngày bị giam giữ và tra tấn, A được một số người Hàn Quốc có mặt ở Campuchia giải cứu. Lúc đó, toàn thân anh chằng chịt vết sẹo, phần giác mạc trong cả 2 mắt của A đều bị thương tổn nghiêm trọng khiến người thanh niên này gần như bị mù.

Một trường hợp khác, anh B đến từ đảo Jeju hồi tháng 6/2024 đã bắt chuyến bay từ Hàn Quốc đến Campuchia sau khi đọc được quảng cáo về “một công việc bán thời gian ngắn hạn có thu nhập cao”.

“Tôi tin lời quảng cáo có nội dung ‘thu nhập 5 triệu Won trong 2 tuần’ (gần 92,5 triệu VND). Với kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng nước ngoài trước đây, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không có gì sai sót. Tuy nhiên, điểm đến của tôi là một địa ngục, nơi mà sự giam giữ, đe dọa và tra tấn diễn ra thường xuyên”, B kể.

Ngay khi đặt chân đến Campuchia, anh B được đưa đến một tòa nhà nằm ở khu vực ngoại vi thủ đô Phnom Penh. Tại đó, lực lượng bảo vệ là những tên tội phạm người Trung Quốc được trang bị vũ khí nóng và dùi cui điện. “Nhóm người trên yêu cầu tôi cung cấp mật khẩu ngân hàng. Dưới vô số lời đe dọa, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra mật khẩu”, B nói thêm.

Sau hơn 1 tháng bị giam giữ, B đã trốn thoát do sự bất cẩn của lính gác. Tuy nhiên, cơn ác mộng đối với anh chưa kết thúc, khi nhóm tội phạm trên đã tạo ra hàng loạt công ty ma dưới danh nghĩa của B và thực hiện nhiều vụ lừa đảo. Cuối cùng, tất cả các tài khoản tài chính của B bị đóng băng và anh chịu sự điều tra của cảnh sát Hàn Quốc vì tội danh lừa đảo hàng chục triệu Won.

Theo tờ Chosun, chính quyền Hàn Quốc thời gian qua đang nỗ lực giải quyết tình trạng bạo lực nhằm vào công dân nước này tại Campuchia, nhất là sau vụ một sinh viên Hàn Quốc gần đây tử vong ở quốc gia Đông Nam Á này.