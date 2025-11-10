Xây dựng “đời sống số” ở các tôn giáo

Trong hành trình chuyển đổi số cấp cơ sở ở Đồng Nai, khối đại đoàn kết tôn giáo được xem là một “điểm tựa” đặc biệt. Tại phường Bình Lộc, nơi có đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa và Phật giáo, chính tinh thần đoàn kết, đồng lòng giữa các tôn giáo trở thành động lực giúp hình thành “đời sống số” - nơi công nghệ đến từng người giáo dân hay phật tử.

Đến với giáo xứ Cáp Rang (phường Bình Lộc), dễ bắt gặp hình ảnh các giáo dân lớn tuổi được hướng dẫn quét mã QR của giáo xứ để cập nhật những thông tin hữu ích của địa phương cũng như trong giáo hội.

Linh mục Vincent Nguyễn Bùi Minh Huy - Chánh xứ Cáp Rang cho biết, thời gian đầu, việc tiếp cận công nghệ với nhiều giáo dân lớn tuổi còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, khi được cán bộ phường và đoàn thanh niên hướng dẫn, bà con đã dần quen và chủ động hơn.

“Chúng tôi xem việc tham gia chuyển đổi số không chỉ là nghĩa vụ của giáo dân mà còn là một cách sống tích cực, hiện đại, đúng tinh thần Tin Mừng và cùng đồng hành, sẻ chia và phát triển ở địa phương. Giáo xứ khuyến khích bà con dùng điện thoại thông minh để đăng ký thủ tục hành chính hay kết nối thông tin nhanh chóng của giáo xứ”, vị linh mục nói.

Linh mục hướng dẫn giáo dân quét mã QR để cập nhật thêm thông tin từ địa phương và giáo xứ

Theo linh mục Vincent Nguyễn Bùi Minh Huy, mỗi giáo dân khi biết sử dụng công nghệ một cách đúng đắn là đang góp phần xây dựng đời sống văn minh, giảm khoảng cách số giữa các thế hệ. Công nghệ số giúp chúng ta cập nhật thông tin nhanh hơn và cùng nhau làm việc hiệu quả hơn.

Tại chùa Thiên Bình (khu phố 1, phường Bình Lộc), tinh thần chuyển đổi số cũng được hưởng ứng mạnh mẽ. Đại đức Thích Chánh Hạnh - trụ trì chùa, cũng thường xuyên kết nối, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương để cập nhật các hoạt động từ địa phương về lĩnh vực tôn giáo và tuyên truyền đến các phật tử.

“Phường hỗ trợ nhà chùa tham gia các nhóm Zalo để cập nhật thông tin về an ninh trật tự cũng như các chính sách, chủ trương mới. Nhờ đó, nhà chùa có thể nhanh chóng nắm bắt và chia sẻ lại cho phật tử”, Đại đức Thích Chánh Hạnh chia sẻ.

Theo Đại đức Thích Chánh Hạnh, việc ứng dụng công nghệ số đã giúp hoạt động của cơ sở tôn giáo trở nên thuận tiện, hiệu quả và minh bạch hơn. Các thông tin, báo cáo hay hoạt động liên quan đến tôn giáo đều được cập nhật, trao đổi nhanh chóng với chính quyền địa phương qua nền tảng số.

Công dân số có trách nhiệm

Chị Huỳnh Nguyễn Thanh Bình (ngụ phường Bình Lộc) cho biết, trước đây mỗi lần làm hồ sơ, chị phải lên phường xếp hàng chờ rất lâu. Từ khi được cán bộ và trụ trì chùa hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mọi thủ tục trở nên thuận tiện hơn nhiều.

“Giờ chỉ cần làm theo hướng dẫn trên Zalo là có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà”, chị Bình chia sẻ.

Theo chị, các nhóm Zalo hiện nay rất hữu ích. Ở đó, có thể nắm được thông tin về tiêm chủng, vệ sinh môi trường hay phòng chống dịch. Cán bộ phường và trụ trì chùa thường xuyên gửi thông báo, nhắc nhở bà con nên ai cũng có ý thức hơn.

Trụ trì chùa Thiên Bình cập nhật thông tin từ chính quyền địa phương để hướng dẫn lại cho phật tử

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lộc Trần Minh Châu cho biết, khi triển khai chuyển đổi số cấp cơ sở, phường đã chủ động thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Trong đó, các linh mục, trụ trì, chức sắc được mời tham gia tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số trong những buổi sinh hoạt tôn giáo, đồng thời lồng ghép nội dung “Công dân số - Cộng đồng số” vào các hoạt động văn hóa, thiện nguyện.

Theo ông Châu, thời gian tới, phường sẽ mở rộng mô hình phối hợp, mời đại diện các tổ chức tôn giáo tham dự hội nghị, lớp tập huấn về chuyển đổi số; đồng thời xây dựng chuyên mục tuyên truyền số hóa thông qua các kênh truyền thông của tôn giáo như bảng tin, loa truyền thanh, nhóm mạng xã hội nội bộ.

Song song đó, phường cũng sẽ phối hợp tuyên truyền về an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trực tuyến, giúp người dân nâng cao nhận thức, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

“Khi bà con hiểu, tin và chủ động sử dụng công nghệ, họ sẽ trở thành những ‘công dân số có trách nhiệm’, biết tự bảo vệ và làm chủ trên không gian mạng,” ông Châu nhấn mạnh.

Huy Hoàng