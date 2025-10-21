Việc tổ chức đánh giá và công bố mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh đã được Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) thực hiện định kỳ từ năm 2020, theo “Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia (Digital Transformation Index - DTI)”.

Việc này nhằm mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, địa phương và của cả nước trong quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Cũng như các năm trước, DTI 2024 vẫn gồm 3 cấp là DTI cấp tỉnh, DTI cấp bộ và DTI quốc gia. Việc thu thập, đánh giá DTI được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống dti.gov.vn.

Kết quả DTI 2024 cấp quốc gia và cấp tỉnh vừa được Bộ KH&CN công bố hôm nay, ngày 21/10. Hiện tại, các địa phương có thể truy cập vào trang dti.gov.vn để xem xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh, thành phố mình năm 2024.

Theo đó, ở cấp quốc gia, chỉ số DTI năm 2024 đạt 0,7955, tăng trưởng 8,6% so với năm 2023. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là bởi năm 2024, DTI quốc gia có chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử do Liên hợp quốc đánh giá, xếp 71/193 quốc gia, tăng tới 15 bậc so với kỳ công bố trước.

Chỉ số DTI quốc gia từ năm 2020 đến năm 2024, theo công bố của Bộ KH&CN (trước đây là Bộ TT&TT)

Đáng chú ý, ở cấp tỉnh, top 5 địa phương sau sáp nhập có kết quả DTI cấp tỉnh 2024 cao nhất gồm: Hà Nội, Huế, Hải Phòng, TP.HCM và Thanh Hóa. Trong đó, Hà Nội xếp ở vị trí thứ nhất, khi đứng đầu ở 4 chỉ số chính là nhận thức số, thể chế số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số.

TP Huế đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 34 địa phương, khi đạt điểm tối đa ở 3 chỉ số gồm nhận thức số, thể chế số, an toàn thông tin mạng; và đứng top 2 về chỉ số hoạt động chính quyền số.

Với 3 địa phương lần lượt xếp từ vị trí thứ 3 đến thứ 5, Hải Phòng đạt điểm tối đa ở 2 chỉ số (nhận thức số, thể chế số) và đứng top 3 về hạ tầng số, hoạt động kinh tế số; TP.HCM cũng đạt điểm tối đa ở 2 chỉ số (nhận thức số, thể chế số), đứng top 4 về hoạt động kinh tế số và top 3 về hoạt động xã hội số; tỉnh Thanh Hóa đạt điểm tối đa ở 3 chỉ số chính gồm nhận thức số, thể chế số và nhân lực số.

Top 5 địa phương về xếp hạng DTI 2024 cấp tỉnh.

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, DTI 2024 của các tỉnh, thành phố sau sáp nhập được tính toán, xếp hạng dựa trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của DTI các tỉnh trước sáp nhập.

Riêng với khối bộ, ngành, từ tháng 3/2025, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không còn đầu mối cung cấp số liệu, dữ liệu; hầu hết các bộ đều cung cấp không đầy đủ các số liệu, dữ liệu để thực hiện đánh giá DTI 2024. Do đó, sau khi tổng hợp kết quả đánh giá, Bộ KH&CN đã quyết định không công bố kết quả DTI 2024 của khối này.