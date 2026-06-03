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Ngày 3/6, cơ quan chức năng TP Đồng Nai thông báo tạm dừng lưu thông qua cầu tạm Mã Đà, nối xã Tân Lợi với phường Trị An, do nước sông dâng cao gây sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Dòng nước cuốn cầu tạm Mã Đà gây sạt lở. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Mã Đà dâng cao, dòng chảy mạnh làm xói lở khu vực mố cầu. Một số vị trí xuất hiện dấu hiệu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng hai địa phương đã rào chắn, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông từ xa, không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực cầu tạm Mã Đà.

Cầu tạm Mã Đà là tuyến kết nối quan trọng từ khu vực Biên Hòa (Đồng Nai cũ) đến Đồng Xoài (Bình Phước cũ), đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa Đồng Nai và các địa phương lân cận.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại cầu tạm Mã Đà. Ảnh: T.L

Việc tạm dừng lưu thông khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại, phải di chuyển vòng qua các tuyến đường xa hơn.

Hiện các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước sông Mã Đà, đồng thời túc trực hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình thay thế.