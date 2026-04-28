Cụ thể, theo Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của đợt mưa trong 2 ngày 25-26/4, tại vị trí Km17+765 - Km17+780(P)/ĐT.101 (nhánh Vân Hồ - Quang Minh) thuộc địa phận xã Đoàn Kết xảy ra sạt lở đá liên tục trên mái taluy dương xuống nền, mặt đường gây tắc đường.

Đáng chú ý, sạt lở tỉnh lộ 101 khiến khoảng 24.000 dân của xã Tô Múa và Song Khủa bị chia cắt, cô lập.

Ngày 28/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lò Việt Bắc, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết, sạt lở đã xảy ra 3 ngày qua. Đây là vị trí từng sạt lở trong mùa mưa lũ 2025, đã được Sở Xây dựng sửa chữa nhưng hiện tiếp tục tái diễn, có thể do địa chất chưa ổn định.

Theo ông Bắc, tình trạng sạt lở đã ảnh hưởng lớn đến giao thông, giao thương của người dân hai xã Tô Múa và Song Khủa. Hiện tuyến đường chính vào hai xã bị chia cắt, ô tô không thể lưu thông, người dân phải đi đường vòng nhỏ.

Sạt lở tỉnh lộ 101 khiến 2 xã Song Khủa và Tô Múa bị chia cắt. Ảnh: Viết Hà

Trao đổi với PV, ông Đỗ Như Kiên, Chủ tịch UBND xã Song Khủa cho biết, xã có khoảng 16.000 dân. Tuyến tỉnh lộ 101 bị sạt lở từ ngày 26/4 khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, tình hình sinh hoạt của người dân vẫn cơ bản ổn định.

Theo ông Kiên, hiện người dân chỉ có thể di chuyển bằng xe máy theo đường vòng xa; việc đi bộ qua điểm sạt lở rất nguy hiểm nên lực lượng chức năng kiên quyết không cho qua lại.

Đáng chú ý, trên địa bàn có khoảng 50ha nông sản, chủ yếu là bí xanh và dưa chuột đang vào vụ thu hoạch, nhưng hiện thương lái không thể vận chuyển đi tiêu thụ.

“Chúng tôi đã tuyên truyền tới các trưởng thôn, bản để bà con tạm chậm thu hoạch, chờ tuyến tỉnh lộ 101 thông xe trở lại. Theo thông báo của Sở Xây dựng, dự kiến đến ngày 30/4 tuyến đường sẽ được thông xe,” ông Kiên cho biết.

Khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương sạt lở xuống đường tỉnh lộ 101. Ảnh: Viết Hà

Còn tại xã Tô Múa, lãnh đạo xã cho biết hơn 8.000 người dân đang bị ảnh hưởng do tuyến đường bị chia cắt, tác động đến đời sống sinh hoạt. Người dân buộc phải đi bộ, leo núi khoảng 30 phút để vượt qua khu vực sạt lở. Tuy nhiên, tại đây vẫn xuất hiện hiện tượng đá lăn từ đỉnh núi xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo vị lãnh đạo xã, tỉnh lộ 101 là tuyến đường huyết mạch nối xã Tô Múa với trung tâm huyện Vân Hồ cũ, việc chia cắt giao thông khiến cung ứng nhu yếu phẩm và tiêu thụ nông sản bị gián đoạn. Dù vậy, đời sống người dân hiện vẫn cơ bản ổn định.