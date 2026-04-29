Chiều 29/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vì Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Tô Múa (Sơn La), khẳng định thông tin người dân bị thu phí khi đi đường đồi, nương rẫy để tránh sạt lở tại Km17+765 - Km17+780/ĐT.101 (nhánh Vân Hồ - Quang Minh) là không đúng.

Chính quyền xã Tô Múa bác bỏ thông tin người dân bị thu phí khi đi vòng, tránh đoạn sạt lở. Ảnh: Lê Hải

Sáng cùng ngày, tổ công tác do ông Huy làm tổ trưởng đã kiểm tra hiện trường, làm việc với các chủ nương rẫy và xác định không có việc thu phí như phản ánh. Các chủ đồi, nương rẫy hoàn toàn tạo điều kiện cho người dân đi lại trong thời gian chờ khắc phục sự cố.

Chính quyền xã khuyến cáo người dân chỉ đi bộ qua, không đi xe máy, nhằm đảm bảo an toàn trên địa hình dốc và tránh ảnh hưởng hoa màu của người dân.

Hiện ĐT.101 đã được thông xe tạm thời theo khung giờ để các đơn vị thi công. Ảnh: Lê Hải

Đại diện UBND xã Tô Múa thông tin, hiện tại đoạn Km17+765 trên ĐT.101 (từ khu Đàn Tạch vào Tô Múa) đã thông đường tạm thời cho người dân và phương tiện.

Từ 30/4, việc lưu thông được thực hiện tạm thời theo khung giờ: 18h đến 8h hôm sau; 11h30-14h, các thời gian còn lại dừng để thi công.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa ngày 25-26/4, tại Km17+765 - Km17+780 (P)/ĐT.101 (nhánh Vân Hồ - Quang Minh) xảy ra tình trạng sạt lở đá liên tục từ taluy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.